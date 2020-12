Discord (enfin) lance le partage d’écran sur smartphones iOS et Android

C’est officiel, le partage d’écran arrive sur les versions mobiles de Discord. Si jusqu’ici la fonctionnalité était réservée aux utilisateurs de la version PC, le déploiement progressif de la nouvelle fonction est lancé.

Bonne nouvelle pour les joueurs smartphones ! Dans sa nouvelle mise à jour, Discord lance une fonctionnalité qui leur permettra de partager leur écran de jeux avec les interlocuteurs. Attendue depuis longtemps sur iOS et Android, elle était déjà disponible pour les utilisateurs de version PC. Ainsi, les utilisateurs vont pouvoir capturer en vidéo leurs parties et les partager avec leurs amis en streaming. Il sera aussi possible de regarder à plusieurs le même flux vidéo, sur Youtube ou TikTok par exemple. Jusqu’à 50 spectateurs pourront simultanément regarder le partage d’écran, sans limite quant au nombre d’utilisateurs pouvant eux aussi partager leur écran sur le même canal.

Un déploiement progressif

Pour l’activer, il suffit de se connecter sur un canal et activer « screensharing » depuis le menu déroulant en bas de l’écran. À l’ouverture, un message apparaît pour prévenir les utilisateurs que des données sensibles, comme des messages, de l’audio et des notifications peuvent apparaître lors du partage. On pensera donc à mettre son smartphone en mode « Ne pas déranger » pour éviter tout inconvénient. À noter aussi, qu’il faudra redoubler de vigilance lorsqu’il s’agira d’entrer un mot de passe par exemple. Une fois le partage lancé, un bouton apparaît pour le stopper à chaque instant. Il sera aussi possible d’éteindre le micro durant l’appel. Si vous n’avez pas encore accès à cette fonctionnalité, pas de panique. Comme souvent, pour les mises à jour, le déploiement est progressif, il faudra donc s’armer de patience avant de pouvoir en profiter. Selon The Verge, les premiers utilisateurs, environ 20 %, pourront en bénéficier dès aujourd’hui. Pour les 80 % restants, il faudra visiblement attendre jusqu’à demain. Rien d’insurmontable donc…