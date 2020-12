Très attendu par les joueurs, Cyberpunk 2077 doit finalement faire face à de nombreuses critiques depuis sa sortie, au point que le studio de développement CD Projekt a déjà promis un remboursement à ceux qui le souhaitaient.

Considéré par beaucoup comme le jeu de l’année, il faut bien admettre que Cyberpunk n’a pas créé que des bonnes surprises chez les joueurs console. Criblé de bugs (notamment un faisant apparaître des pénis ingame), accusé de provoquer des crises d’épilepsie… Le titre de CD Projekt n’aura finalement pas eu l’accueil escompté.

Remboursement sur PS4 et Xbox One

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la firme polonaise a finalement tenu à s’excuser auprès des joueurs, et notamment ceux sur consoles old-gen (PS4 et Xbox One), particulièrement déçus par la qualité graphique du jeu. “Nous voulons commencer par nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de la génération précédente avant sa sortie. Nous aurions dû accorder plus d’attention à ce qu’il soit mieux jouable sur PS4 et Xbox One”, admet le studio. En guise de bonne foi, il sera ainsi possible aux joueurs insatisfaits de se faire rembourser le jeu acheté depuis les stores virtuels de PlayStation ou de Xbox. Concernant les copies physiques, un remboursement devrait être possible auprès des différents revendeurs, ou jusqu’au 21 décembre prochain à l’adresse mail helpmerefund@cdprojektred.com.

Des patchs à la pelle

Évidemment, CD Projekt espère ne pas perdre trop de joueurs via cette campagne de remboursement, qui sonne comme un premier échec pour le blockbuster vidéoludique. Pour convaincre sa communauté de rester, le studio a d’ailleurs annoncé l’arrivée d’importants patchs correctifs sur PS4 et Xbox One en janvier et février, qui “devraient corriger les principaux problèmes auxquels les joueurs font face”. Plusieurs mises à jour mineures ont également été annoncées, et une mise à jour d’optimisation sur PS5 et Xbox Series X|S devrait également être déployée dans le courant de l’année prochaine.

2 milliards de perdus en bourse

Malgré la promesse de correctifs et améliorations rapides au sein du jeu, la sanction ne s’est pas fait attendre pour CD Projekt. Deux jours après la sortie de Cyberpunk 2077, et l’apparition des premières critiques autour du jeu, le groupe polonais a ainsi perdu près de 2,1 milliards de dollars en bourse.