La villa de la mini-série The Undoing disponible sur Airbnb

C’est sur Airbnb qu’on retrouve la villa de la mini-série The Undoing de David E. Kelley avec Nicole Kidman (Grace Sachs), Hugh Grant (Jonathan Sachs), malheureusement pour réserver quelques jours là-bas, il faudra attendre que la crise sanitaire se calme.

Alors que le dénouement de la mini-série The Undoing adaptée du roman « You should have known » vient d’être dévoilé sur le petit écran en France, les fans de la série peuvent désormais découvrir la villa emblématique de bord de mer dans laquelle Grace (Nicole Kidman) trouve refuge sur Airbnb.

La villa bucolique, située dans l’Etat de New-York, offre à tous ceux qui voudraient faire durer le plaisir au-delà de 6 épisodes, l’opportunité unique de vivre dans un décor de série. Vous pouvez dès aujourd’hui épingler ce logement en attendant que les long-courriers soient de nouveau possibles, et qu’on puisse à nouveau voyager. Il faudra par contre compter environ 1000 euros pour une nuit !