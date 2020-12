GoPro dévoile les résultats du HERO9 Black Million Dollar Challenge

GoPro vient de dévoiler les lauréats de son concours Million Dollar Challenge, qui, pour sa troisième édition, met en lumière près de 56 créateurs dans le monde, dont 11 en France. Chacun remporte 17 857 dollars.

Rappelez-vous, à la rentrée dernière, GoPro lançait son tout dernier modèle d’action-cam : la HERO9 Black. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test ici, si elle vous intéresse. Tout en lançant sa dernière caméra, GoPro en profitait par ailleurs pour lancer son concours annuel, baptisé Million Dollar Challenge, visant à récompenser les créateurs de contenus les plus inventifs. Voilà que le concours touche à sa fin, et la marque a sélectionné pas moins de 56 gagnants parmi les quelque 29 000 vidéos envoyées depuis près de 125 pays.

Ce concours mondial donnait comme défi aux créateurs de réaliser les vidéos les plus impressionnantes possibles en seulement 80 jours. Seule condition pour participer : il fallait bien évidemment tourner sa vidéo avec une HERO9 Black. « Pour le défi Million Dollar Challenge, nous demandons à nos utilisateurs de nous montrer ce qu’ils sont capables de faire avec notre nouvelle caméra phare, le modèle HERO9 Black », a annoncé le fondateur et PDG de GoPro, Nicholas Woodman. Pour rappel, cette caméra embarque un capteur 23,6 MP capable de filmer des vidéos en 5K de façon ultra-stable grâce à l’HyperSmooth 3.0, de quoi envisager de l’utiliser pour un tournage ambitieux. On y retrouve également différents accessoires, comme le module d’objectif Max afin d’élargir l’angle de vue, ainsi qu’un écran avant pour les vlogs, et une autonomie supérieure aux versions précédentes.

Après avoir passé plus de 250 heures à examiner chaque vidéo, les équipes de GoPro ont donc dénombré 56 vidéastes seulement, parmi lesquelles figurent 11 lauréats français, précise la marque dans son communiqué. Mais ce concours, qui fête cette année son troisième anniversaire, c’est aussi l’occasion pour les créateurs de « remporter de quoi faire vivre leurs passions », comme le précise le fondateur de la marque. C’est pourquoi chacun de ces créateurs recevra la somme de 17 857 dollars, soit exactement un million de dollars distribué au total.