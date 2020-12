Doom Zero : 32 niveaux inédits et gratuits pour l’extension

Accessible sur consoles, PC et mobiles, Doom Zero s’offre enfin le lancement à grande échelle qu’il méritait.

Initialement sorti sur PC en janvier 2020, et présenté comme un simple mod destiné à fêter les 25 ans de la série Doom, Doom Zero est aujourd’hui disponible à plus grande échelle, et en multiplateforme sur PC, consoles et mobile. Bethesda a en effet annoncé hier la sortie du titre sous forme d’une extension complète sur Doom 1 et Doom 2. S’il faudra au préalable avoir acheté l’une des deux rééditions de la saga culte (vendues 4,99€ pièce) pour en profiter, Doom Zero sera ensuite accessible gratuitement depuis le menu de jeu.

Au programme, le studio de développement a ainsi promis plusieurs nouveaux monstres et boss, des sons et musiques inédites, ainsi que plusieurs améliorations graphiques. Beaucoup plus ambitieuse que le mod original, l’extension Doom Zero intégrera 32 niveaux, chacun doté de nombreuses ramifications afin d’augmenter la rejouabilité du titre. Autant de “défis, qui inciteront même les tueurs les plus chevronnés à prendre le temps de la réflexion”, promet Bethesda dans un communiqué relayé par le site Engadget. Il est également possible de profiter d’un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs. De quoi vous permettre une plongée nostalgique au cœur de la licence culte imaginée par Id Software.

De son côté, le dernier titre en date de la série, Doom Eternal s’est récemment vu offrir un portage attendu sur Nintendo Switch. Sortie le 8 décembre, cette adaptation du jeu de tir culte semble déjà avoir convaincu les joueurs. Hormis un visuel décevant lié aux trop nombreuses concessions du portage sur le plan graphique, Doom Eternal sur Switch se révèle fluide et agréable à jouer, à condition d’investir dans une manette Pro Controller, sans quoi l’utilisation des Joy-Con peut rapidement s’avérer difficile.