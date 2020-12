Avatar 2 : James Cameron dévoile de nouvelles photos du tournage

Plus de 13 ans après la sortie du premier opus, Avatar va revenir sur nos écrans. Toujours réalisé par James Cameron, le long-métrage se fait attendre et reste encore très mystérieux. Pour faire patienter les fans, l’équipe dévoile de nouvelles photos de tournage.

Tout vient à point à qui sait attendre et la patience des fans d’Avatar a été mise à rude épreuve. Prévue pour 2022, la sortie du second opus de la saga n’a jamais été aussi proche. Pour leur donner du grain à moudre, le réalisateur dévoile de nouvelles photos de l’impressionnant tournage. Sur Twitter, il détaille quelques procédés utilisés par les équipes techniques pour mettre en images ce nouveau volet à la saga. Ainsi, on découvre The Matador, un bateau de commande de 50 pieds posé sur une base de contrôle de mouvement de 16 tonnes et capable de se mouvoir à 360° degré. Ce mastodonte marin est la confirmation que le film explorera bien les fonds marin de Pandora mais aussi que l’affreux Colonel Miles Quaritch sera de retour. On aperçoit aussi sur les images un dispositif de captation des plus spectaculaires que James Cameron explique sur son post Twitter. « Trois technocrates (grues télescopiques ndlr) et un bras russe montés sur une Mercedes-Benz. Juste un autre jour de tournage des suites d’Avatar ».

The last set for 2020 filming —The Matador (a 50’ forward command boat) on a 16-ton, 360 degree motion-control base. Three Technocranes and a Russian Arm mounted on top of a Mercedes-Benz. Just another day on the set of the Avatar sequels. (credit @jonlandau) pic.twitter.com/MB6dzUzeEr — James Cameron (@JimCameron) December 15, 2020

Une intrigue encore secrète

Les détails de l’intrigue de ce nouveau film restent encore secrets et visiblement James Cameron n’est pas prêt à nous en dire plus. On sait déjà qu’il s’agira d’explorer la partie sous-marine de la planète et que les acteurs ont été mis à rude épreuve lors de ce tournage. Kate Winslet, dont le rôle reste encore inconnu, a d’ailleurs battu des records en apnée. Sur le tournage, elle a retenu son souffle sous l’eau pendant plus de 7 minutes, battant ainsi l’ancien détenteur du titre : Tom Cruise. Sigourney Weaver s’est aussi essayée à la pratique, sans pour autant surpasser l’actrice anglaise. D’ailleurs, l’actrice sera de retour pour ce second opus, mais dans quelles conditions ? En effet, son personnage étant mort dans le premier film, son retour pourrait être fait par le biais de flash-backs. Il faudra patienter jusqu’en décembre 2022, date de sortie du film, pour en avoir le cœur net. En attendant, vous pouvez voir ou revoir Avatar, sur Disney+