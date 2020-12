Among Us devient le jeu vidéo le plus populaire de tous les temps

Deux ans après sa sortie initiale, le jeu Among Us n’aura finalement connu le succès qu’en 2020.

Il aura fallu deux ans à Among Us pour connaître le succès qu’il mérite. Passé inaperçu au moment de sa sortie en 2018, le jeu à rôle caché, dont le principe est similaire au célèbre Loup-Garou de Thiercelieu, a connu un engouement surprise cette année, devenant au final le titre le plus populaire de tous les temps. Après deux victoires pendant les Game Awards 2020 (en tant que meilleur jeu mobile et meilleur jeu multijoueur), Among Us a en effet réuni près de 500 millions de joueurs actifs en novembre rapporte le cabinet d’étude Nielsen, tandis que de son côté, l’analyste Sensor Tower estime à 42 millions le nombre de téléchargements pendant les deux premières semaines de septembre. Des chiffres qui donnent tournis, surtout quand on sait que le jeu ne fait même pas partie du Top 10 des titres les plus rentables de l’année, beaucoup se contentant de la version gratuite sur mobile.

Pourquoi un tel succès ?

La recette d’Among Us est à la fois simple et efficace : sur un vaisseau spatial, chaque membre d’équipage doit mener à bien plusieurs tâches inhérentes au bon fonctionnement de la machine. Parmi eux, se cache un ou plusieurs imposteurs incognito, dont l’objectif est de saboter le vaisseau, et de tuer tous les joueurs à son bord. Avec un gameplay très simple, une rejouabilité infinie et la possibilité de jouer en multijoueur jusqu’à dix, le titre d’InnerSloth avait tout pour réussir, mais c’est sans doute grâce aux confinements liés au coronavirus et à sa popularité auprès des streamers sur Twitch et YouTube qu’il atteint finalement la postérité.

Accessible gratuitement sur iOS et Android, Among Us est également disponible sur PC via la boutique en ligne de Steam pour 3,99€. Depuis le 15 décembre dernier, une version Nintendo Switch à 4,29€ a également été lancée. Les versions Xbox One et Xbox Series X sont quant à elles attendues pour l’année prochaine.