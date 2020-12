Disney+ : The Book of Boba Fett sera bien une série à part entière

Disney a exaucé nos prières. Réclamée depuis longtemps par les fans, la série consacrée à Boba Fett va enfin voir le jour. Baptisée The Book of Boba Fett, elle est attendue sur nos écrans en décembre 2021.

Vendredi dernier, The Mandalorian a clôturé sa seconde saison en grande fanfare. Lors de la diffusion de l’ultime épisode, Disney+ a réservé une surprise aux fans de l’univers Star Wars en annonçant l’arrivée d’un mystérieux projet consacré à Boba Fett. Si beaucoup imaginaient qu’il s’agirait d’un nouveau chapitre de The Mandalorian, la firme vient de confirmer que The Book of Boba Fett serait en fait une série à part entière. Une bonne nouvelle pour les fans qui vont pouvoir retrouver Mando pour de nouvelles aventures et découvrir celle de Boba Fett. Sur Twitter, Disney+ a donné quelques détails sur le projet qui sera visiblement une nouvelle fois porté par Jon Favreau et Dave Filoni. Robert Rodriguez sera derrière la caméra, comme il l’a été pour l’épisode 14 de The Mandalorian. On apprend aussi que The Book of Boba Fett se situera à la même période que la série avec Pedro Pascal, laissant donc la porte ouverte à de nombreux cross-over. Le rendez-vous est fixé à décembre 2021 sur la plateforme.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq — Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020

The Mandalorian aura le droit à une saison 3

Autre bonne nouvelle, qui découle de l’annonce de The Book of Boba Fett, The Mandalorian pourrait revenir dans sa forme initiale. Disney+ n’en a visiblement pas fini avec Mando, et ce, pour notre plus grand plaisir. Il faudra en revanche s’attendre à ce qu’elle débarque un peu plus tard que prévu, certainement début 2022.

**** Attention Spoilers sur l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian****

La saison 2 de The Mandalorian s’est clôturée par le retour providentiel de Luke Skywalker. Le Jedi a recruté l’Enfant pour lui apprendre les rudiments de la Force et faire de lui son apprenti. Cette apparition marquait donc la fin des aventures communes de Mando et Baby Yoda, à moins que la saison 3 nous réserve quelques surprises. Cette fin avait un goût amère pour les fans qui connaissent le sort réservé aux élèves de Luke Skywalker avant Le Réveil de Force. Quelques années après les événements de The Mandalorian, Ben Solo dans un excès de rage mettra le feu au temple Jedi. Il ne reste donc plus qu’a espérer que Baby Yoda reviendra aux côtés de Din Djarin pour éviter de connaître un tel sort. Pour découvrir ce que nous réservent les scénaristes de The Mandalorian, il faudra patienter encore un peu.