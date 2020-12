C’est un peu l’arroseur arrosé. Quelques mois après avoir publié une publicité qui se moquait ouvertement d’Apple et son téléphone sans chargeur, Samsung est obligé de la supprimer. La firme coréenne prendrait visiblement la même direction que la marque à la pomme pour son prochain smartphone.

Encore un coup de communication raté pour Samsung. La firme, qui a pris pour habitude de railler les nouveaux smartphones d’Apple, vient une nouvelle fois de se faire prendre à son propre jeu. Le géant coréen vient de supprimer une récente publicité, qui se moquait ouvertement d’Apple et son téléphone vendu sans chargeur. Publiée en octobre dernier, la photo du câble d’alimentation était accompagnée d’une description pour le moins ironique. « Votre Galaxy vous donne ce que vous cherchez. Du plus basique des chargeur à la meilleure caméra ». Quelques mois plus tard, Samsung est forcé de faire marche arrière en supprimant la photo. La marque voulait sans doute le faire en toute discrétion, mais c’est encore raté. Cette suppression serait pour beaucoup un indice sur la direction que prendra la marque pour son Galaxy S21. Apple avait expliqué son choix comme une initiative écologique qui visait à réduire les déchets électroniques et à favoriser l’utilisation des anciens câbles pour son nouveau téléphone. Une démarche certes intéressante, mais qui avait surtout souligner le coté mercantile de la marque. La firme avait supprimé le chargeur de ses boites, mais aussi changé par la même occasion la brique USB-A en USB-C, rendant caduque sa démarche. Apple était en revanche enclin à proposer des chargeurs pour 20 dollars à ceux qui ne disposait de la bonne prise. Samsung devrait mieux s’en sortir puisque le Galaxy S21 utilisera un câble standard USB-C comme c’était déjà le cas sur ses précédents modèles. Samsung sauve donc les honneurs.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Samsung est forcé de rétropédaler après s’être ouvertement moqué de son concurrent. Lors du lancement de son Galaxy Note 10, la marque avait aussi supprimé une publicité se moquant de l’iPhone X qui était alors le premier smartphone livré sans prise Jack.