À seulement quelques semaines de sa présentation officielle, la gamme Samsung Galaxy S21 se dévoile encore un peu plus, cette fois concernant ses prix. De leur côté, les écouteurs Galaxy Buds Pro ont également dévoilé quelques nouvelles fonctionnalités.

Avec une présentation officielle prévue pour le mois prochain, il ne reste décidément plus beaucoup de suspens concernant les nouveaux Samsung Galaxy S21. Habituée aux leaks récurrents, la gamme vient encore une fois de laisser filer quelques précieuses informations, cette fois sur son modèle Ultra. Si l’on en croit les images dévoilées site WinFuture, le terminal premium bénéficiera de deux coloris, à savoir noir et argent. Il se démarquera notamment des autres itérations de la gamme par la présence de quatre capteurs photo, dont un module principal de 108 Mpx avec OIS (stabilisateur optique), un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif périscope 10X, ainsi qu’un téléobjectif 3X, tous deux de 10 Mpx. Comme on peut le voir sur les images volées du média, chaque capteur sera entouré d’un cerclage métallique, tandis que l’emplacement des modules photo débordera sur la coque du téléphone.

Équipé d’un écran Dynamic Amoled 2X en résolution 1440p (20:9), le Samsung Galaxy S21 Ultra devrait également embarquer un taux de rafraichissement à 120 Hz avec mode adaptatif, et un chipset Exynos 2100 pour la zone Europe. On attend aussi 12 Go de RAM, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 45W. À noter que si les dernières rumeurs faisaient état de l’abandon du Galaxy Note, le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait bien palier le problème, en intégrant une compatibilité avec le S Pen, peut-être en tant qu’accessoire autonome.

Info on Galaxy S21 Series Europe pricing -Galaxy S21 128GB: €849

-S21+: €1,049 (128GB), €1,099 (256GB)

-S21 Ultra 128GB: €1,399 Will differ slightly based on the EU countries’ taxes S21/S21+ got cheaper. Ultra now costs more. Please link & credit:https://t.co/mjsfnj5F4I pic.twitter.com/GjOHeqfQHO — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 18, 2020

Côté prix, c’est le leaker indien Ishan Agarwal qui a présenté la nouvelle grille tarifaire de Samsung, avec un S21 classique affiché à partir de 849€ en Europe (pour la version 128 Go). Suivraient ensuite les S21+, à 1049€ pour la version 128 Go, et 1099€ pour la version 256 Go, puis enfin de Samsung Galaxy S21 Utra, à 1399€ pour sa version 128 Go. En somme, les S21 et S21+ seraient proposés moins chers que leurs prédécesseurs les S20 et S20+, tandis que le modèle Ultra connaîtrait une légère hausse de prix, le S20 Ultra étant affiché à 1359€ à sa sortie.

De nouvelles infos sur les Galaxy Buds Pro

Alors que les technophiles du monde entier ont les yeux rivés sur la nouvelle gamme premium de téléphones imaginée par Samsung, les Galaxy Bud Pro du géant coréen ont aussi fait parler d’eux cette semaine. Selon un récent article de The Verge après des révélations dénichées sur GitHub, les écouteurs sans-fil intra auriculaires devraient se doter de quelques nouveautés, à commencer par une fonctionnalité de détection de voix, qui permettra de couper la lecture ou la réduction de bruit active lorsque quelqu’un vous adressera la parole. Une meilleure spatialisation du son, baptisée 3D Audio permettra aussi de parfaire l’immersion de l’utilisateur.