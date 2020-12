Revolut lance son nouvel abonnement Revolut Plus à 2,99 €/mois incluant notamment une protection sur vos achats

Revolut a annoncé une refonte de ses plans payants et l’ajout de Revolut Plus, un nouvel abonnement à 2,99 €/mois offrant aux clients une protection sur leurs achats contre le vol, les dommages ou les politiques de non-retour.

Revolut a lancé à travers l’Europe un nouvel abonnement appelé Plus, pour 2.99€ par mois à côté de ses abonnements Premium (7.99€) et Metal (13.99€). La principale différence par rapport au compte gratuit Standard est l’introduction d’une protection des achats contre le vol ou la casse jusqu’à 1000€ pour Plus (2500€ pour Premium et 10 000€ pour Metal), si vos achats éligibles sont accidentellement endommagés ou volés, pendant 12 mois, mais aussi la possibilité d’ouvrir 2 comptes Junior pour enfants (à partir de 7 ans) au lieu d’un seul en Standard, de prolonger de 90 jours les politiques de retour (pour les achats éligibles entre 50 et 300€ si le commerçant refuse de les reprendre) ainsi que de rembourser vos billets pour des événements si vous ne pouvez pas y assister en cas d’imprévu (les remboursements sont directement reversés sur votre compte Revolut).

Si vous êtes client Revolut Plus vous pourrez également dépenser en ligne en toute sécurité grâce à des cartes virtuelles, ou payer en magasin grâce à des services de paiement mobile rapides et pratiques comme Google Pay et Apple Pay. Vous bénéficierez en outre d’un accès prioritaire au support client via l’application, et vous aurez accès à l’investissement en bourse, en crypto-monnaies et en matières premières. L’offre Revolut Plus est disponible dés aujourd’hui.