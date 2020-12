Cyberpunk 2077 peut tourner sur Nintendo Switch (mieux que sur PS4 et Xbox One)

Le blockbuster de CD Projekt RED n’a pas séduit les joueurs sur consoles PS4 et Xbox One, mais il semble très bien fonctionner sur Nintendo Switch, à condition de posséder une version crackée de la console.

Depuis son lancement le 10 décembre dernier, Cyberpunk 2077 a beaucoup fait parler de lui, en bien comme en mal. Il faut dire que si le jeu tend à s’imposer comme la nouvelle référence du genre RPG, il est aussi criblé de bugs et de problèmes en tous genres, au point d’avoir poussé l’éditeur à s’excuser publiquement, et Sony à le bannir de son store en ligne jusqu’à nouvel ordre. À moins de posséder une version PC ou Google Stadia de Cyberpunk 2077, le jeu s’avère donc particulièrement décevant sur console.

Heureusement, un YouTuber connu sous le pseudonyme de Nintendrew semble avoir trouvé la solution. Grâce à une version crackée de sa console Switch, capable de lancer Google Stadia, le vidéaste est ainsi parvenu à arpenter les rues de Night City directement depuis sa console hybride. Une manipulation qui semble au final plutôt concluante, puisqu’en mode portable, le jeu tourne à 720p, tandis que sur un téléviseur, la résolution peut même atteindre les 1080p. Rien de bien étonnant au final, quand on sait que la version Stadia de Cyberpunk 2077 est non seulement plus performante, mais aussi plus stable que sur console, y compris sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Une manipulation simple mais risquée

Pour faire tourner Cyberpunk 2077 sur sa console Switch, Nintendrew a ainsi expliqué dans une vidéo avoir dépensé environ 25$ de matériel pour cracker sa machine. Après avoir installé Android sur le processeur NVIDIA qui équipe la Switch, le hacker a finalement pu installer Google Stadia, et lancer le dernier titre de CD Projekt. Rien de bien complexe donc, même si on vous déconseille de vous lancer dans la manipulation. Modifier sa console (quelle qu’elle soit) pour installer des logiciels non autorisés dessus est non seulement une opération risquée, mais cela entraîne aussi la perte immédiate de toute garantie constructeur. À vos risques et périls donc.