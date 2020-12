Cyberpunk 2077 : Sony retire le jeu du PS Store et rembourse les joueurs

Après des bugs en pagaille et des promesses de remboursement dans le vent de la part de CD Red Projekt, Sony vient de sonner le clap de fin du fiasco Cyberpunk 2077, en remboursant les joueurs, et en retirant le titre du PS Store.

C’est la fin de la partie pour Cyberpunk 2077, du moins sur PlayStation. Alors que Sony avait jusqu’à présent refusé de rembourser les joueurs mécontents, contredisant au passage les promesses de CD Red Projekt, l’entreprise japonaise semble finalement avoir pris conscience de l’ampleur des dégâts. Entre les bugs récurrents et les problèmes graphiques, le constructeur a finalement pris la décision de rembourser intégralement tous les joueurs ayant acquis le titre via le PS Store, comme le confirme un récent communiqué publié sur ses sites américains et australiens. Aux grands maux les grands remèdes, l’entreprise a également expliqué qu’elle retirait le jeu de son magasin en ligne “jusqu’à nouvel ordre”.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

La fin d’un fiasco sur console

Malgré plusieurs retards de lancement, et une légère tendance à provoquer des crises d’épilepsie chez les joueurs, Cyberpunk 2077 était attendu comme le jeu de l’année par les fans, surtout après le succès de The Witcher 3, également développé par le studio polonais. Sorti le 10 décembre dernier, il faut bien admettre que si le jeu a été acclamé pour son histoire et son univers dystopique original, la déception était palpable chez les joueurs console, et plus particulièrement sur PS4 et Xbox One. Criblé de bugs et de problèmes techniques en tous genres, le blockbuster vidéoludique avait même valu une chute en bourse de près de 40% pour CD Projekt, qui n’avait pas tardé à présenter de plates excuses à sa communauté, promettant d’importants patchs correctifs à venir au début de l’année prochaine.

Sur PS4 et PS5, c’en est donc terminé de Cyberpunk 2077, au moins jusqu’à ce que l’éditeur parvienne à éradiquer tous les problèmes techniques du jeu. La fin d’un lancement proche du fiasco pour CD Projekt, et une déception de plus pour les joueurs console.