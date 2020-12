L’iPad Pro avec écran mini-LED pourrait débarquer début 2021

Apple pourrait lancer son nouvel iPad Pro en début 2021. Selon Digitime, il s’agira du premier de la gamme à intégrer la technologie Mini-LED. Les iPad Pro bénéficiant de la technologie OLED ne devraient pas faire leur apparition avant 2022, au plus tôt.

Cela fait un petit moment que les rumeurs sur l’arrivée d’un iPad, 12.9 pouces, à écran mini-LED vont bon train. En juin dernier, un leader avait prédit son arrivée à la première moitié de l’année 2021, il faudra visiblement attendre moins longtemps que prévu. Selon Digitime, il devrait être lancé au début de cette année. Ce nouvel iPad Pro sera le premier de la gamme à intégrer la technologie, qui promet une image proche de ce que peut proposer l’OLED en terme de contraste et de consommation énergétique. Le mini-LED permet aux dalles LCD d’être éclairée et ainsi de profiter de noirs plus sombres et des couleurs plus vives et riches. Cela permettra aussi de réduire considérablement la finesse de la dalle pour laisser plus de place à l’intérieur du châssis de la tablette. Ce nouvel iPad Pro 12,9 pouces bénéficierait d’un SoC A14X ainsi que d’une compatibilité avec la 5G. Pour l’instant, les rumeurs ne mentionnent pas la version 11 pouces de l’iPad Pro, qui pourrait donc être lancée plus tard en 2021.

Pas d’OLED avant 2022

En dehors de son nouvel iPad Pro, Apple envisagerait de passer à la technologie d’affiche OLED mais ce n’est visiblement pas pour tout de suite. Si certaines rumeurs annonçaient l’arrivée de la technologie en 2021, il faudra visiblement attendre 2022, au plus tôt, pour les voir débarquer. Le premier à embarquer la technologie pourrait être l’iPad Pro, avec des écrans OLED fournis par le fabricant chinois BOE. Apple devrait détailler ses nouveautés lors d’une Keynote en 2021, qui n’a pas encore de date.