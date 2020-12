WhatsApp va cesser de fonctionner sur ces vieux smartphones

Si vous faites partis de ceux qui gardent leurs smartphones pendant plusieurs années, il faudra sans doute songer à en changer. WhatsApp vient d’annoncer que son application cesserait de fonctionner sur certains vieux modèles comme l’iPhone 4 ou encore le Samsung Galaxy S II. Voici la liste des appareils concernés.

WhatsApp fait du ménage. L’application de messagerie vient d’annoncer que plusieurs téléphones ne prendrait plus en charge son service, comme elle l’avait déjà fait au début de l’année 2020. À cette époque, elle avait privé tous les utilisateurs d’un smartphone Windows Phone de ses services, cela valait notamment pour les smartphones Nokia de la gamme Lumia. Pour la première fois en revanche, ce seront les premières générations d’iPhone qui seront concernées. Dès le 1er janvier 2021, WhatsApp cessera de fonctionner sur les iPhone 1, 3G, 3GS et iPhone 4. Chez LG c’est le Optimus Black et les modèles plus anciens qui seront concernés. Les détenteurs d’un DROID RAZR, de Motorola ou d’un HTC Desire, devront aussi songer à investir dans un téléphone plus récent pour pouvoir continuer à utiliser l’application de messagerie détenue par Facebook. Enfin, seul un smartphone de la gamme Samsung, le Galaxy SII, ne prendra plus en charge WhatsApp.

WhatsApp nécessite iOS 9 et Android 4.0.4 sur les appareils plus récents

Si vous êtes réfractaires aux mises à jour, il faudra aussi changer votre fusil d’épaule. Dès le premier jour de l’année 2021, les smartphones suivants devront être dotés d’un iOS 9 ou Android 4.0.3 pour faire fonctionner l’application. À défaut, ils cesseront d’être pris en charge à cette date.

iPhone 4s , iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6s

LG Lucid

Motorola DROID 4

HTC Sensation, HTC Thunderbolt (4G)

Samsung Galaxy Note I

Samsung Galaxy S III et plus récents

Enfin, WhatsApp précise que les téléphones jailbreakés ne pourront bénéficier d’un système d’assistance. « Nous ne restreignons pas explicitement l’utilisation d’appareils déverrouillés. Cependant, étant donné que ces modifications peuvent affecter les fonctionnalités de votre appareil, ne nous pourrons pas fournir d’assistance pour les appareils utilisant des versions modifiées du système d’exploitation de l’iPhone. » Pour rappel, le jailbreak d’iOS est un processus qui vise à obtenir un accès complet au système d’exploitation pour déverrouiller certains fonctionnalités ou éliminer les restrictions et sécurités installées par Apple. Une telle manipulation entraîne immédiatement la perte de la garantie. Le smartphone n’est plus éligible aux mises à jour d’iOS.