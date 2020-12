Aux États-unis, les drones devront communiquer leur position d’ici 2023

Quelques jours après l’annonce des réglementations sur les drones en Europe, les États-Unis dévoilent une nouvelle mesure qui vise à sécuriser le vol des engins sans pilote. D’ici 2023, les drones de plus de 250 grammes devront se doter d’un mécanisme permettant de diffuser leur emplacement aux autorités locales.

The Federal Aviation Administration a annoncé un lot de nouvelles réglementations pour les drones, lundi dernier. La FAA affirma que ces nouvelles règles sont « une étape majeure vers l’intégration complète des drones dans l’espace aérien national ». D’ici à 2022, les drones de plus de 250 grammes voulant être vendus sur le sol américain devront s’équiper d’un dispositif de traçage pour permettre aux autorités de connaître la position des engins volants. Ces exigences entreront en vigueur 60 jours après leur adoption en janvier prochain et les constructeurs auront 18 mois pour s’y soumettre et équiper leur nouveau modèle de la technologie « Remote ID ». Pour les drones qui auraient été vendus avant la réglementation, ils devront être équipés d’ici à 2023. Même constat en Europe où les appareils devront le faire au-dessus de 250 g, là où jusqu’alors seuls les appareils de plus de 800 grammes étaient concernés.

Les drones sans pilote autorisés à circuler la nuit

Parmi les nouveautés de cette réglementation, on retrouve aussi l’autorisation pour les opérateurs de drones agréés de piloter des véhicules aériens la nuit. Une bonne nouvelle pour les compagnies comme Amazon et Alphabet qui attendaient depuis longtemps de pouvoir effectuer les livraisons aux États-Unis. Selon Reuters, le gouvernement américain compte à ce jour plus de 1,7 million d’enregistrements de drones et 203 000 pilotes certifiés par la FAA. Selon l’organisation, la mise en place de ces nouvelles réglementations de traçage apporte « des informations cruciales pour nos agences de sécurité nationale et nos partenaires chargés de l’application de la loi, ainsi que pour d’autres fonctionnaires chargés d’assurer la sécurité publique ».