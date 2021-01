Bien compressé, le film Shrek peut tenir dans une disquette 3,5 pouces… et être lu

Entre le HDR, la 8K ou encore la VR, les possibilités d’en prendre plein la vue ne manquent pas, pourvu qu’on ait les moyens bien sûr. Mais certains restent nostalgiques des formats « timbre poste » des débuts d’internet.

Un bricoleur a présenté sur Reddit un projet un peu fou : compresser un film pour le faire tenir sur une disquette 3,5 pouces d’1,44 Mo ! Cela représente 0,03 % de la capacité d’un DVD de 4,7 Go. Et grâce à des technologies éprouvées, GreedyPaint est parvenu à comprimer Shrek sur une disquette, sur laquelle il reste même un peu de place (le film au complet ne pèse que 1,37 Mo !).

Une qualité audio et vidéo pas fantastique

Pour parvenir à ses fins, cet amateur de reproduction vidéo vintage a utilisé le codec vidéo x265, et a compressé le film dans le format 120 x 96 pixels. De quoi revenir aux premiers temps d’internet où la bande passante se limitait à pas grand chose. Mais GreedyPaint ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a également pu lire le film présent dans la disquette sur un téléviseur cathodique (évidemment) en bricolant un lecteur branché à un Raspberry Pi.

Et c’est par l’entremise de son logiciel maison LimaTek Diskmaster que la lecture du film peut se réaliser. À l’allumage, l’application demande à l’utilisateur d’insérer le disque, et c’est parti pour deux heures de vidéo pixelisée à 4 images/seconde (sans parler de la bande son déplorable). On est très loin de la reproduction cristalline de l’image et du son d’aujourd’hui, mais c’est aussi ce qui fait le sel de ce bricolage.

Le résultat est visible en vidéo sur ce fil Reddit. Si ces manipulations ne sont pas à la portée du premier venu, on peut aussi se poser la question de son intérêt. Mais le tout a un charme certain.