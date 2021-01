Oppo aurait un smartphone à écran enroulable avec Tom Ford

Même si les concepts présentés par Oppo ne voient pas tous le jour, ils démontrent que le constructeur a de l’imagination, et de la suite dans les idées. En 2021, il pourrait concrétiser une nouvelle idée un peu folle de smartphone enroulable.

Oppo n’est pas avare de concepts qui sortent de l’ordinaire. Mi-décembre, le constructeur avait ainsi dévoilé un « slide-phone » qui se plie en trois parties sur la longueur. Une idée étonnante, pas dénuée d’intérêt, mais qui ne verra sans doute pas le jour, Oppo ayant pris l’habitude d’attiser l’intérêt en partageant des designs inattendus sur Twitter.

Petit smartphone devient grand

Le constructeur n’est cette fois pour rien dans ce nouveau concept imaginé par le site Let’s Go Digital, mais qui s’appuie sur des fuites. Oppo travaillerait avec le styliste Tom Ford pour un projet de smartphone à écran déroulant. Par défaut, l’appareil aurait un design carré, pratique à ranger dans une poche, un peu de la même manière que le Galaxy Z Flip. Mais contrairement au smartphone à clapet de Samsung, l’écran de l’Oppo X Tom Ford est immédiatement visible.

Pour agrandir l’affichage, il suffirait de « tirer » sur l’écran pour obtenir une surface deux fois plus grande. Il semble qu’Oppo soit très proche de la finalisation de ce modèle et qu’une présentation pourrait ne plus tarder. Au vu du rendu proposé par le site, ce smartphone est prometteur : avec la signature Tom Ford, il ne s’agira pas d’un appareil au rabais.

C’est pourquoi on devrait trouver au dos un revêtement en cuir marron vegan, et autour du bloc photo une sorte de tissu tressé plus foncé. Des reflets dorés ajoutent encore au côté classe du smartphone. Par contre, il est encore difficile de dire où la caméra avant est placée. Sous l’écran ?

Le constructeur tourne depuis un moment autour de l’idée d’un écran enroulable. Il a ainsi eu l’occasion de présenter, en novembre dernier, un prototype de smartphone doté d’une telle technologie, l’Oppo X 2021. Il s’agit néanmoins de basculer entre les formats « smartphone » et « tablette ». L’Oppo X Tom Ford semble plus proche d’un téléphone à clapet, mais sans le clapet.