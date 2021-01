Une N64 portable, c’est possible !

Si Nintendo n’a jamais cru bon de commercialiser une version portable de la N64, qu’à cela ne tienne : un bricoleur s’est lancé dans ce défi. Et le résultat est très impressionnant !

Les anciennes consoles Nintendo sont prisées des bricoleurs de génie qui imaginent des moyens toujours plus ingénieux pour en faire des consoles portables. On a encore en mémoire l’impressionnante WiiBoy Color, une « vraie » Wii aussi compacte qu’un Game Boy Color.

Avec composants d’origine, ou presque

GmanModz a voulu aller plus loin encore dans la miniaturisation avec ce modèle pour N64, dans lequel une cartouche se fiche à l’arrière. Une cartouche quasiment plus grande que la console elle-même ! L’épaisseur du boîtier ne dépasse pas les 5 cm. Pour parvenir à une telle compacité, il a tout de même fallu faire des compromis : l’écran se contente de 3,5 pouces (320 x 240). Quant à l’autonomie, il ne faut pas compter jouer plus d’une heure trente.

Malgré tout, le projet est digne d’éloge, GmanModz ayant utilisé un maximum de composants de la console de salon. La carte-mère a été soigneusement découpée pour tenir dans l’encombrement réduit du châssis imprimé en 3D (ses dimensions sont de 12 cm sur 8,5 cm).

Tout n’est pas d’origine, cependant. Si on retrouve les boutons de la manette de la N64, des sticks issus de la Switch remplacent le bouton C ainsi que la croix directionnelle. Un port jack et des haut-parleurs complètent l’installation qui pourra donner des idées à d’autres.

Le même bricoleur avait imaginé en novembre dernier une autre N64 portable, mais en version à clapet façon Game Boy Advance, tout aussi impressionnante.