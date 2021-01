Bouygues Telecom s’offre le cinquième opérateur Français

Le rachat avait été annoncé en juin, mais suite à l’obtention d’un accord par l’Autorité de la concurrence en décembre, c’est désormais officiel.

Bouygues Telecom vient en effet d’annoncer l’acquisition de Euro-Information Telecom, cinquième opérateur et premier opérateur alternatif français avec 2 millions de clients mobiles. Si le nom de Euro-Information Telecom ne vous dit rien, c’est normal puisqu’il s’agit de la société qui opère les marques commerciales Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Télécom et CDiscount Mobile. Le troisième opérateur français s’est donc offert 100 % du capital de cette société pour environ 530 millions d’euros, ce qui lui ouvre également à plus long terme, d’importantes opportunités de développement dans la fibre, le B2B et le Wholesale mobile, dont Euro-Information Telecom est un acteur de référence.

Parallèlement, Bouygues Telecom a annoncé la mise en place d’un accord de distribution de long terme permettant au Crédit Mutuel de distribuer les produits et services fixes et mobiles de Bouygues Telecom grâce à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC. Cet accord de distribution bénéficiera aux clients particuliers, professionnels et entreprises des réseaux Crédit Mutuel et CIC.