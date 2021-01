Huawei P50 Pro : le futur fleuron commence à se dévoiler

Ce n’est pas encore une image officielle, mais ce rendu basé sur des rumeurs très sérieuses donne au moins à voir les premiers contours du futur Huawei P50 Pro, attendu au mois de mars.

L’élection de Joe Biden pourrait bien être propice à un allégement des sanctions américaines à l’encontre de Huawei dans le futur – même si ce n’est pas à l’ordre du jour. Quoiqu’il en soit, la marque chinoise continue son bout de chemin sur le secteur des smartphones et devrait dévoiler prochainement son prochain fleuron de la gamme P. Comme à chaque début d’année, Huawei a en effet pris l’habitude de lancer son nouveau tueur en photo. En 2019, c’était l’excellent Huawei P30 Pro qui avait fait sensation avec son zoom optique périscopique d’un nouveau genre, tandis que le Huawei P40 Pro de 2020 constitue encore et toujours l’une des meilleures solutions pour prendre des clichés saisissants avec son smartphone. En 2021, Huawei devrait donc lever le voile sur son Huawei P50 Pro, toujours attendu sans les services de Google, mais avec d’innombrables avancées prometteuses en matière de photographie mobile. Le futur fleuron de Huawei se donne justement à voir dans un premier rendu partagé par le très réputé leaker @OnLeaks.

Comme on peut le voir sur ces premières images – qui ne montrent malheureusement que l’avant du smartphone – Huawei pourrait une nouvelle fois opter pour l’écran incurvé, à la différence de Samsung qui l’a abandonné sur ses smartphones premium. Le Huawei P50 Pro pourrait ainsi avoir droit à une dalle de 6,6 pouces, incurvée sur les côtés, le tout pour des dimensions de 159 x 73 mm, soit très légèrement plus grand que son prédécesseur. Les différents boutons seraient toujours placés sur la tranche droite du smartphone, et on peut également voir que Huawei aurait décidé de doter son P50 Pro d’un simple poinçon centré, à la différence du double poinçon de l’an dernier.

Si Huawei suit le même calendrier que les années précédentes, ce smartphone pourrait voir le jour au mois de mars. Néanmoins, on n’en sait pas beaucoup plus sur les composants qui équiperont ce smartphone, puisque même si Donald Trump quittera bien la Maison Blanche ce mois-ci, son administration a eu le temps de donner un coup fatal à Huawei en privant la marque de commercer avec les entreprises mettant à profit des équipements d’origine américaine. De ce fait, Huawei n’a en théorie plus le droit de produire ses propres processeurs Kirin chez TSMC, puisque le fondeur taïwanais utilise justement des équipements américains. C’est d’autant plus dommage qu’avec le SoC Kirin 9000 du Huawei Mate 40 Pro sorti fin 2020, la firme était parvenu à atteindre une finesse de gravure en 5 nm et égalait de ce fait Apple et son A14, actuellement considérée comme la puce mobile la plus puissante au monde. Nous devrions en savoir plus sur les plans de Huawei dans les mois à venir, notamment avec la sortie de ce fameux Huawei P50 Pro.