Zelda Breath of the Wild : Les PNJ du jeu seraient en réalité des Mii

Les avatars utilisés par Nintendo sur Wii depuis 2006 auraient eu droit à un discret retour sur Switch dans le blockbuster The Legend of Zelda : Breath of The Wild.

L’information vient de Twitter, et plus précisément de la moddeuse @HEYimHeroic. Dans un récent post sur le réseau social, l’internaute explique que les personnages non-jouables de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sont en réalité des évolutions des Mii, avatars imaginés en 2006 par Nintendo pour peupler les menus (et quelques jeux) de la Wii. Selon HEYimHeroic, les fichiers du jeu présenteraient ainsi les personnages du RPG Zelda comme des “UMii”. De plus, leurs paramètres seraient quasiment identiques à ceux des Mii.

Hi, Mii expert here. Turns out, the NPCs in TLoZ:BotW use an advanced version of the Mii format. This means that with modding, you can inject Miis into the game. 🙂 Thinking about opening commissions for Mii injects, both screenshot/images of your Mii and mod downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA — i’m alice (@HEYimHeroic) January 4, 2021

Une théorie plutôt étonnante, mais que la principale intéressée a tenu à prouver, en important directement dans le jeu des Mii personnalisés dans le jeu, dont son propre avatar. Une tentative couronnée de succès, comme le prouvent les images publiées sur son compte Twitter. On y découvre en effet plusieurs personnages calqués sur différents Mii provenant de Wii Sports et Super Smash Bros Ultimate. Comme le note le site Eurogamer, et malgré une impressionnante compatibilité entre les personnages, quelques différences subsistent encore entre Mii et UMii.

Ainsi, les UMii auraient accès à un nombre moins important de personnalisations, comme les coupes de cheveux par exemple. En revanche, il serait également possible à l’inverse, d’exporter des PNJ issus de The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans les jeux compatibles de la WiiU et de la 3DS. Sans surprise, les personnages originaux du jeu, à l’image de Zelda et Link auraient cependant été modélisés à part, et ne permettraient pas une telle manipulation. Alors que les joueurs attendent toujours la sortie d’un second opus de Breath of The Wild, cette nouvelle pourrait assurer au titre un regain d’intérêt. On ne serait pas surpris de voir prochainement fleurir sur les réseaux sociaux, des vidéos du jeu mettant en scène des PNJ à l’effigie de personnages célèbres.

