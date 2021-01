Oui, Slack est en panne

Vers 16h10 aujourd’hui, le logiciel de discussion instantanée Slack, très utilisé en entreprise, a rencontré une panne à grande échelle. Pas très pratique pour télétravailler.

Mise à jour : À 18h20, la situation ne s’est pas améliorée et Slack parle désormais officiellement de véritable « panne ». Le service est effectivement totalement indisponible pour le moment.

Si Slack ne fonctionne pas chez vous, c’est normal. Le service de messagerie instantané et de gestion de projet a rencontré vers 16h10 ce mercredi 4 janvier une panne à grande échelle. L’entreprise américaine a confirmé « l’incident » à 16h14 par le biais d’un message sur son site : « les clients peuvent avoir du mal à charger les canaux ou se connecter à Slack en ce moment. » Outre ces problèmes de chargement, nous avons également constaté des soucis pour envoyer des messages, directs ou non.

La firme ajoute être en train d’enquêter sur le sujet et donnera de plus amples informations ultérieurement. Elle présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Le site Down Detector, montre également la nette hausse de problèmes rapportés comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.

Une panne pour le moins ennuyeuse en cette période de télétravail pour ce logiciel de discussion instantanée particulièrement utilisé en entreprise. Ironie du sort, les employés de Slack étant en télétravail et utilisant eux-mêmes Slack, la réparation du problème risque d’être plus difficile que d’habitude.

Au dernier comptage, Slack revendiquait plus de 12 millions de clients… en octobre 2019. La confinement aidant, ce chiffre est très probablement aujourd’hui sensiblement supérieur. Forte de cette croissance, la firme a été rachetée par Salesforce en décembre 2020 pour 27,7 milliards de dollars.

Cet article a été mis à jour le 4 janvier à 18h20 avec des informations complémentaires.