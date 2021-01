L’entreprise américaine a notamment fait savoir qu’elle avait déjà contacté AMD pour tenter d’augmenter le rendement de cartes graphiques et de processeurs nécessaires à la fabrication de la console next-gen.

Depuis leur sortie en novembre dernier, les consoles next-gen font face à d’importantes et récurrentes ruptures de stock. Malgré les promesses de Sony et de Microsoft, force est de constater que les PlayStation 5 et les Xbox Series X sont toujours indisponibles sur les grosses plateformes de vente en ligne, à commencer par Amazon. Un manque à gagner pour les deux géants de la tech, qui espèrent bien parvenir à dépasser la pénurie ambiante, en accélérant la cadence de production.

Près de deux mois après sa sortie de la Xbox Series X, c’est Phil Spencer, le grand patron de Xbox qui s’est officiellement exprimé sur les ruptures de stock autour de sa console. Dans un podcast officiel accessible sur YouTube, l’homme d’affaires explique ainsi : “Nous ne faisons pas de rétention des consoles. Nous les construisons aussi vite que possible. Nous avons toutes les chaînes de montage en marche. C’est vraiment une question de physique et d’ingénierie”. Pour pallier ce problème, Phil Spencer a également indiqué qu’il avait personnellement téléphoné à Lisa Su, la PDG d’AMD, afin de savoir dans quelle mesure cette dernière était capable de lui fournir davantage de cartes graphiques et de processeurs. “C’est quelque chose sur lequel nous travaillons constamment” à ainsi assuré le patron de Xbox, tout en précisant que du côté de la concurrence aussi, l’approvisionnement n’était pas aussi efficace que prévu. La faute à une demande de plus en plus importante en matière de divertissement vidéoludique, mais aussi aux scalpers, qui profitent de la pénurie pour acheter un grand nombre de consoles, puis les revendre à prix d’or sur les plateformes de revente comme eBay.