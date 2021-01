Disney + : The Mandalorian est la série la plus piratée en 2020

C’est un record dont Disney se serait volontiers passé. Pour la première fois, The Mandalorian est la série plus téléchargée via BitTorrent. Elle succède à Game of Thrones qui détenait le titre depuis plusieurs années.

Bonne nouvelle pour Disney+, The Mandalorian est très populaire. Mauvaise nouvelle, elle est la série la plus piratée en 2020. Si jusqu’ici c’était Game of Thrones qui détenait le record, c’est désormais la série estampillée Star Wars qui détient le titre. Selon TorrentFreak, elle siégeait à la troisième place l’année dernière. Depuis l’arrêt de la série de David Benioff et D.B. Weiss, elle a logiquement pris en puissance. Dans le classement de 2020, on retrouve aussi The Boys et Westworld respectivement en deuxième et troisième position. Au pied du podium, la série Vikings se place juste devant Star Trek : Picard qui se retrouve donc à la cinquième place. Viennent ensuite Rick et Morty (6e), The Walking Dead (7e) , The Outsider (8e) et The Arrow. Enfin, c’est The Flash qui ferme la marche en 10e position. Le site américain ne précise pas en revanche à combien s’élève le nombre de téléchargement pour chacune des séries citées.

La partie immergée de l’iceberg

Comme le note TorrentFreak, ce classement ne prend en compte que les téléchargements par le biais de BitTorrent et non pas les sites de streaming illégaux qui fleurissent sur le net. Il faut dire que la pandémie aura sans doute largement poussé les internautes à se tourner vers des offres illégales, pour assouvir leurs envies de productions audiovisuelles. En France, la lutte contre ces pratiques va s’intensifier avec la création de l’Arcom. Cette autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques mettra en place une liste noire des sites de streaming et de téléchargement qui bafouent les lois relatives à la propriété intellectuelle et aux droits d’auteurs. Née de la fusion entre le CSA et Hadopi, l’Arcom n’a pas encore de date de lancement officielle. Le projet devait voir le jour en 2020, mais avec la pandémie, il aura pris du retard.