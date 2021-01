Poco F2 : Xiaomi commence à teaser le flagship killer de 2021

En fin d’année 2018, Poco avait très largement chamboulé le monde du smartphone avec le Pocophone F1. Ce smartphone avait en effet tout d’un flagship killer, avec un prix doux et une fiche technique particulièrement haut de gamme. Pourtant, malgré son succès aussi bien commercial que critique auprès des sites spécialisés, le Pocophone F1 n’a jamais vraiment eu de successeur. Poco a bien lancé quelques smartphones, parmi lesquels on pouvait retrouver le Poco M3, le Poco X3 ou encore le Poco F2 Pro (qui n’était autre qu’un Redmi K30 Pro rebadgé), mais aucun n’a véritablement recréé l’exploit du Pocophone F1.

En 2021, Poco pourrait néanmoins changer la donne une nouvelle fois en offrant un véritable successeur à son smartphone phare. La marque vient en effet de teaser un smartphone à venir sur son compte Twitter indien, dans une séquence retrospective de l’année achevée. À la fin de la vidéo, on peut apercevoir le nom de « Poco F2 », soit celui qu’on attend comme étant le successeur du fameux Pocophone F1, lequel était justement baptisé « Poco F1 » en Inde.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020