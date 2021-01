Fortnite : de nouveaux leaks sur le crossover avec The Mandalorian

Une nouvelle fuite affirme que le site du crash inspiré de la série The Mandalorian pourrait changer dans une prochaine mise à jour, et de nouveaux éléments cosmétiques pourraient aussi voir le jour.

Disponible depuis le mercredi 2 décembre, la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite nommée Point Zéro a déjà fait couler beaucoup d’encre. Si les premières rumeurs affirmaient qu’un skin secret serait inspiré du Mandalorien, c’est en fait le chasseur de prime lui même ainsi que son acolyte Baby Yoda qui ont fait leur apparition officielle. Des combattants venus d’autres univers ont aussi fait leur apparition, tels que Kratos de God of War ou Master Chief de Halo, Le Mandalorien bénéficie d’un statut spécial grâce au fait qu’une partie de la map lui soit spécifiquement consacrée. C’est cette partie de la carte du jeu qui s’est placé au centre de l’attention dernièrement. En effet, un dataminer du nom de InTheShadeYT a affirmé qu’un concept artist d’Epic Games lui avait révélé de prochains changements sur le site du crash du Razor Crest durant la saison. Bien que ces changements ne soient pas précisés en détail, il n’en faut pas plus pour éveiller la curiosité des joueurs ainsi que des fans de The Mandolarian, car les changements sur le vaisseau pourraient être en adéquation avec le destin du héros dans la saison 2 de la série.

De précédentes fuites avaient aussi semé le doute quant à l’arrivée de nouveaux éléments cosmétiques, et notamment une nouvelle arme pour Din Djarin. Un autre dataminer, SmearReddit, a découvert une mystérieuse arme dans les fichiers du jeu sous le nom de « Pickaxe_ID_TBD_CosmosWeapon ». Cosmos étant le nom de code utilisé en association avec The Mandalorian et Pickaxe signifiant pioche, la trouvaille pourrait alors être la prochaine arme créée pour le Mandalorien. Elle pourrait aussi faire référence à une arme qui n’ont pas encore dévoilée dans la série elle-même, puisque des épisodes sont encore attendus sur Disney+ avec une troisième saison à venir. Il ne reste donc plus qu’à attendre les prochaines mises à jour pour en avoir le cœur net !