Si la téléportation appartient habituellement au domaine de la science-fiction, des scientifiques ont réussi à téléporter une information quantique d’une particule à une autre sur la plus longue distance jamais parcourue : 44 kilomètres ! Cette innovation pourrait-elle révolutionner le futur de l’internet quantique ?

Les recherches et essais sur la téléportation ont débuté il y a plusieurs années, dans l’espoir de développer un futur internet quantique qui changerait radicalement la manière dont nous utilisons actuellement internet. Les essais de téléportations servent à établir sur quelle distance des informations quantiques peuvent être retransmises d’un point à un autre simultanément sans altération de celles-ci. Pour cette expérimentation, relayée par Slash Gear, une information contenue dans des qubits – unité de mesure utilisée en internet quantique – a été transportée de manière quasi instantanée et avec une fiabilité de 90% sur une distance totale de 44 kilomètres, d’un qubit à un autre. C’est une victoire pour ces scientifiques, qui se disent optimistes quant à l’avenir de la communication globale entre les mains d’un système internet quantique à la fois fiable et durable.

Cette performance représente une avancée concrète dans la construction d’un tel système puisqu’elle prouve que les qubits peuvent être mis en relation de manière fiable sur plusieurs dizaines de kilomètres. Bien que cette expérience ait permis une téléportation sur une distance record, de plus amples recherches et du meilleur équipement sont nécessaires afin d’implémenter cette technologie à l’échelle d’une ville par exemple. Dans le futur de l’informatique, cela veut dire que la communication entre ordinateurs sera quasiment instantanée (à la vitesse de la lumière), plus fiable et avec des chiffrements plus sécurisés. Quant au principe de téléportation en lui-même, cette expérience fait un pas de plus dans la direction de la téléportation d’humains. En effet, les particules utilisées sont aujourd’hui infiniment petites, mais dans un futur qui semble encore lointain, on peut imaginer que des plus gros objets et même des êtres vivants puissent être transportés d’un point à un autre.