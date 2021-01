Disney+ : les tarifs vont augmenter en 2021

C’est officiel, Disney+ va augmenter ses tarifs en 2021. Une hausse qui s’accompagne du lancement d’un nouveau service pour la firme : Star. La nouvelle plateforme intégrera des contenus plus « adultes. »

Plus de contenus pour adultes, c’est ce que va proposer Disney+ dans sa nouvelle offre. Pour enrichir son catalogue, et continuer de maintenir la ligne directrice de sa plateforme, la firme aux grandes oreilles va lancer Star. Cette version internationale de Hulu sera proposée automatiquement à tous les abonnés, moyennant 2 euros supplémentaires par mois. L’abonnement mensuel passera donc de 6,99 à 8,99 euros. Disney promet « des milliers d’heures de films et séries » dans un communiqué. Ainsi, il sera possible de voir ou revoir les productions plus matures de la FOX, de Touchstone ou encore de Disney Television Studio. Dans son communiqué, la firme donne un premier aperçu des contenus qui seront disponibles en exclusivité. Ainsi, les abonnés pourront retrouver Big Sky, Love Victor, Solar Opposites et Black-Ish. Ce sera sans doute aussi l’occasion pour Disney d’ajouter Deadpool à son catalogue, puisque cela n’était pas possible jusqu’ici. Dans une vidéo sur Twitter, Disney tease aussi l’arrivée imminente de Desperate Housewives, Lost ou encore 24 heures Chrono. Il sera aussi possible de voir ou revoir la saga Die Hard.

Prêts pour encore + ? Découvrez Star, un nouveau monde de divertissement disponible dès le 23 février sur #DisneyPlus ! ⭐ pic.twitter.com/8KsfF5hHcr — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) January 4, 2021

Concurrencer Netflix et Amazon Prime

Malgré l’engouement qu’elle a créé à sa sortie, la plateforme Disney+ aura aussi suscité de nombreuses déceptions. Si la firme possède de nombreux long-métrages, notamment suite au rachat de la 20th Century Fox en 2018, seuls quelques-uns étaient disponibles sur Disney+. La faute à la politique très stricte de Disney quant aux contenus autorisés à y séjourner. En ajoutant Star à son offre, Disney entend concurrencer Netflix et Prime Vidéo sur leur terrain. Les contenus plus matures attireront sans aucun doute de nombreux amateurs de cinéma et diversifiera l’offre qui était jusqu’alors plutôt familiale. Reste à voir désormais si les abonnés continueront de souscrire ou si cette hausse des tarifs entraînera des résiliations à la chaîne. En novembre dernier, après un an d’existence, la plateforme dépassait les 73 millions d’abonnés. Un chiffre qui devrait logiquement croître dans les prochains mois.