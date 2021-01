Galaxy S21 : voilà à quoi ressemblerait son stylet à 40€

Le futur Galaxy S21 Ultra de Samsung pourrait se doter d’un stylet. Celui-ci se dévoile en image dans un premier leak, où l’on apprend qu’il devrait être vendu en sus pour une quarantaine d’euros.

Tandis que c’était auparavant l’apanage des modèles Galaxy Note, Samsung devrait logiquement offrir un S-Pen à l’un de ses modèles de Galaxy S21. Bien qu’il reste à attendre la présentation officielle de cette nouvelle gamme, prévue le 14 janvier prochain, le stylet resterait néanmoins réservé au smartphone le plus premium de la bande, le Galaxy S21 Ultra. Et tandis que les rumeurs s’enchaînent à l’approche de sa présentation, voilà qu’on a droit à une toute première image de ce fameux stylet, le premier à s’offrir une excursion sur cette gamme !

Comme le note WinFuture, à qui l’on doit ce leak, ce stylet ne serait pas inclus dans la boîte du Galaxy S21 Ultra (tout comme le bloc chargeur, d’ailleurs). Il faudra débourser, en plus du prix du smartphone, la modique somme de 40 euros pour se l’offrir. De plus, à la différence des Galaxy Note, ce Galaxy S21 Ultra ne devrait pas avoir droit à un tiroir destiné au rangement du S-Pen. Samsung aurait plutôt fait le choix de créer un étui dédié, qui sera quant à lui équipé de ce fameux emplacement. WinFuture publie par ailleurs une image de ce fameux étui à rabat destiné à équiper le Galaxy S21 Ultra. Le stylet viendrait se loger dans la charnière, qui serait donc plus large que celle qu’on retrouve sur les autres protections du même type pour d’anciens smartphones de la marque, baptisés Clear View.

Enfin, on note que le stylet du Galaxy S21 Ultra tel qu’il est décrit par WinFuture ne devrait pas être aussi évolué que celui qu’on connaissait sur le Galaxy Note 20 Ultra, pour ne citer que lui. Il s’apparenterait plutôt au S-Pen qu’on peut retrouver sur les Galaxy Tab de Samsung, avec une pointe au bout sensible à la pression. Reste à voir si Samsung lui donnera des fonctionnalités spécifiques, comme la possibilité de pointer à distance son smartphone ou encore de se servir du stylet comme d’une télécommande pour prendre des photos, par exemple.