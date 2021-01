Qualcomm annonce son nouveau Snapdragon 480, la 5G pour tous

Avec son nouveau SoC d’entrée de gamme, le constructeur espère étendre la compatibilité du réseau 5G à tout le marché mobile.

La 5G est déjà une réalité depuis quelques mois en France et dans le monde. Pourtant, il faut bien admettre que si les opérateurs mobiles commencent progressivement à mettre en avant leurs offres compatibles avec l’ultra haut débit – qui, on le rappelle, n’est pas encore disponible sur tout le territoire, tous les smartphones ne sont pas compatibles 5G. Logiquement, ce sont les entrées de gamme qui sont les plus en retard, avec une prise en charge de la 5G rare, pour ne pas dire inexistante.

Une situation qui devrait cependant changer dans les mois et les années à venir. Après avoir équipé les terminaux les plus hauts de gamme avec ses SoC, Qualcomm prévoit en effet d’étendre la 5G à d’autres gammes plus accessibles. Fin 2019, l’entreprise américaine avait déjà officialisé le lancement de son Snapdragon 765G, avant de descendre en gamme en proposant également son 750 5G, puis son 690 5G cet été.

Cette fois, c’est au secteur de l’entrée de gamme que s’attaque Qualcomm. Avec son Snapdragon 480 5G, le constructeur espère ainsi séduire les marques désireuses de proposer des terminaux compatibles 5G à moindre coût. Évolution directe du Snapdragon 460, le 480 5G embarque le modem 5G Snapdragon X51, capable de supporter non seulement la norme 5G sub-6 GHz, mais aussi la 5G mmWave. En termes de puissance, le Snapdragon 480 5G propose une architecture CPU octocore Kryo 460, gravés en 8 nm et cadencés jusqu’à 2 GHz. Concernant la partie GPU du processeur, l’Adreno 619 devrait assurer des performances doublées par rapport au Snapdragon 460, promet Qualcomm. Un support du FHD+ en 120 Hz est également à prévoir.

Un peu de patience, les premiers smartphones équipés de la puce d’entrée de gamme devraient être annoncés d’ici quelques semaines. La marque Oppo notamment, a déjà fait part de son intérêt concernant le processeur, qui permettra “d’étendre l’accès des consommateurs à la 5G à travers le monde”.