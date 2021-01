Apple préparerait secrètement deux iPhone pliants

La firme de Cupertino testerait secrètement la durabilité de deux modèles d’iPhone pliants dans son usine chinoise de Foxconn.

On a beau relayer leurs actualités et les envisager comme le futur du mobile, les smartphones pliants représentent encore une niche. Bien peu de constructeurs s’y sont finalement essayés, comme Samsung avec ses Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip, ou encore Motorola avec le RAZR (2019) et Huawei et son Mate XS. On peut également citer le cas de Microsoft et de ses drôles d’appareils à double écran, les Surface Neo et Duo. Pourtant, s’il y a bien un enthousiasme technophile quant à ces appareils, ils restent encore plutôt proches du prototype et sont généralement vendus extrêmement cher, les réservant à une élite de passionnés fortunés.

S’il y a bien un constructeur qu’on attend sur le secteur afin de rendre ces appareils plus grand public, c’est bien Apple. Depuis la mort de Steve Jobs et l’avènement de l’ère Cook, Apple a en effet pris l’habitude d’arriver après les autres constructeurs, mais avec un produit particulièrement abouti. Il faudra bien cela au smartphone pliant pour sortir du cadre geek et toucher un public plus large. Et bien justement, si on pouvait s’en douter au vu des nombreux brevets déposés ces dernières années par la Pomme, la firme aurait bel et bien des plans en la matière. Selon l’Economic Daily News, Apple travaillerait secrètement sur deux modèles d’iPhone pliants, lesquels serait testés depuis peu dans l’usine Foxconn de Shenzhen, en Chine.

Les informations qui suivent restent à prendre avec des pincettes – et même si elles s’avéreraient réelles, rien ne nous dit que ces iPhone sortiront un jour – mais d’après le quotidien taïwanais, Apple envisagerait deux concepts de smartphones pliants. Le premier s’apparenterait au Galaxy Z Fold 2 de Samsung, soit un smartphone capable de se déplier en petite tablette grâce à une dalle interne pliable. Le second concept serait plus proche du Galaxy Z Flip, avec un form-factor façon téléphone à clapet, sauf qu’on y retrouverait pas une seule dalle pliable, mais deux écrans, soit un concept plutôt proche de ce que propose Microsoft avec ses Surface Neo et Duo. Ce modèle avait d’ailleurs déjà fait parler de lui ces derniers mois chez plusieurs leakers influents.

Toujours selon l’Economic Daily News, la firme de Cupertino serait encore loin de la phase de production, et ces essais réalisés dans l’usine chinoise viseraient à tester la durabilité de ces deux produits. Reste à voir si Apple daignera sortir au moins l’un de ces deux modèles dans le futur, même s’il faudra certainement patienter quelques années encore.