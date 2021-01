iPhone 13 : Grâce à Samsung, Apple va enfin proposer des écrans 120 Hz

Apple devrait enfin passer ses iPhone au 120 Hz en 2021. Selon une nouvelle fuite, Samsung Display devrait fournir des dalles 120 Hz LTPO à Apple afin d’équiper ses futurs iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Seuls les modèles « Pro » seraient concernés.

L’iPhone 12 a beau être sorti en fin d’année dernière, les yeux sont désormais tournés vers l’iPhone 13 de 2021. Les rumeurs commencent en effet à émerger pour en décrire les premières caractéristiques, dont son supposé écran à 120 Hz. Initialement attendu en 2020 sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, Apple aurait finalement changé ses plans à la dernière minute et repoussé cette nouveauté à plus tard, de peur qu’un haut taux de rafraîchissement couplé à l’arrivée de la 5G sur iPhone ne dégrade trop fortement son autonomie. Cela est d’autant plus préjudiciable puisque le 120 Hz commence déjà à se faire remarquer sur le milieu de gamme dans le monde Android, tandis qu’un iPhone 12 Pro Max vendu 1 259 euros ne dispose que d’un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz.

En 2021, les choses devraient néanmoins bouger à ce niveau puisque les modèles « Pro » devraient bel et bien disposer d’un écran à 120 Hz, d’après les rumeurs. Pour succéder à celles-ci, on apprend aujourd’hui que c’est Samsung Display qui devrait exclusivement fournir ces dalles 120 Hz pour le compte d’Apple, d’après TheElec. Parmi les quatre iPhone 13 prévus par Apple cette année, seuls deux modèles bénéficieront de ce nouvel écran (certainement les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max). De plus, il devrait s’agir d’écrans OLED LTPO à oxyde polycristallin à basse température. Ce type de dalle permet une bien meilleure autonomie et a déjà été aperçu sur les Apple Watch de la marque, qui en tire profit notamment pour le mode always-on qui permet un affichage constant de l’heure sans impacter la batterie outre mesure. En incorporant cette technologie d’écran sur ses iPhone 13 Pro, Apple pourrait ainsi compenser l’autonomie en berne causée par la haute consommation énergétique d’un écran à haut taux de rafraîchissement, condition qui l’aurait déjà décidé à ne pas inclure de 120 Hz sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Selon The Elec, tous les smartphones pommés devraient par la suite utiliser ce type d’écran à partir de 2022, et pas seulement les modèles les plus haut de gamme.