En 2020, les utilisateurs de smartphones du monde entier ont dépensé près de 111 milliards de dollars en apps, d’après une étude de Sensor Tower. L’App Store d’Apple continue néanmoins de générer bien plus d’argent que le Play Store de Google.

2020 aura été une année bien compliquée sur certains égards, mais il semblerait que les développeurs d’applications mobiles aient pu tirer leur épingle du jeu. D’après une étude signée Sensor Tower, les internautes ont dépensé pas moins de 111 milliards d’euros dans les magasins d’applications l’année passée, soit un peu plus de 90 milliards d’euros. C’est surtout à la fin de l’année que le record s’est précisé, puisque près de 407,6 millions de dollars ont été dépensés au cours des fêtes de fin d’année, une hausse significative par rapport à l’année précédente où « seulement » 303 millions de dollars avaient été dépensés dans la période de Noël sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. « Le marché de la téléphonie mobile a connu une croissance sans précédent en 2020 alors que la pandémie a radicalement – et peut-être de façon permanente – modifié les besoins et le comportement des consommateurs » explique l’étude.

Par ailleurs, le magasin d’application d’Apple continue de devancer assez largement le Play Store en ce qui concerne les dépenses des utilisateurs. Cette tendance est déjà présente depuis de longues années, puisqu’il est effectivement bien plus difficile de contourner l’App Store sur iPhone pour télécharger des apps que sur un smartphone Android, où il est plutôt aisé de se tourner vers un APK déniché sur le web (on ne cautionne pas tellement cette pratique, puisqu’il existe des risques de se retrouver avec des malwares sur son téléphone). Quoi qu’il en soit, l’App Store a généré pas moins de 72,3 milliards de dollars de bénéfices en 2020, contre 38,6 milliards sur le Play Store, d’après les chiffres de Sensor Tower. Sur l’App Store, c’est d’ailleurs les jeux vidéo qui ont généré le plus d’argent, avec près de 47,6 milliards de dollars dépensés rien que dans cette catégorie. Le titre Honor of Kings de Tencent a été le véritable best-seller de l’année avec 2,5 milliards de dollars récoltés, tandis que Among Us! d’InnerSloth s’est hissé à la première place des jeux les plus téléchargés en 2020 sur iPhone et iPad.