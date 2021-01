Les prix sur Uber vont augmenter de 0,03 centimes par km pour permettre aux chauffeurs d’acquérir un véhicule électrique

Dès aujourd’hui (mercredi 6 janvier), les prix des options UberX, Berline, Comfort, Van, Pool, Access et Moto vont augmenter pour permettre aux chauffeurs d’acquérir un véhicule électrique d’ici 2025. Cela fait suite à l’annonce en septembre dernier de l’engagement de Uber à atteindre 50% de véhicules électriques en 2025 et 0 véhicule diesel en 2024 en France.

C’est ainsi que pour encourager ses utilisateurs à utiliser Uber Green, qui permet de commander un véhicule hybride ou électrique, l’option devient la solution la moins chère pour se déplacer avec Uber puisqu’elle n’est pas concernée par la hausse de tarif du 6 janvier.

Près de 6 Français sur 10 se déclarent prêts à payer un produit ou un service plus cher pour agir en faveur de l’environnement et 78% des utilisateurs de VTC seraient prêts à payer plus cher leur course pour accompagner la transition énergétique. C’est pour cela que les passagers d’Uber paieront ainsi une contribution de 0,03 euros par kilomètre ajoutée au prix de la course (hormis les passagers de l’option Uber Green. Concrètement, cela veut dire par exemple :

Une augmentation de 0,15€ sur un trajet de 5 km, type 9ème arrondissement de Paris – Gare de Lyon.

Une augmentation de 0,21€ sur un trajet de 7 km, type Confluence – Parc de la Tête d’Or à Lyon.

Une augmentation de 0,75€ sur un trajet de 25 kilomètres, type Marseille centre – Aéroport de Marseille.

Cette augmentation tarifaire sera dédiée à 100% aux chauffeurs. Chaque chauffeur pourra bénéficier d’une aide financière pour acquérir un véhicule électrique et Uber participera à hauteur d’un montant identique lors de l’acquisition du véhicule. Selon Uber cela représente une aide d’un montant de 75 millions d’euros dont pourront bénéficier les chauffeurs. Par exemple, un chauffeur qui utilise l’application environ 42 heures par semaine peut s’attendre à recevoir une aide d’environ 4 500 € au bout de trois ans grâce à l’effort conjoint : 2250€ financés par l’augmentation de 0,03 euros par kilomètre sur chaque course effectuée et 2250€ financés par Uber.