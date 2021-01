PlayStation Now dévoile ses nouveautés de janvier 2021

Le service de cloud gaming de Sony a présenté hier les nouveautés de son catalogue PlayStation Now.

Après nous avoir présenté les nouveaux jeux gratuits accessibles aux abonnés PS+ du mois de janvier 2021, Sony récidive en ce début d’année, avec les nouveautés de son catalogue PS Now. Pour bien commencer l’année, le géant japonais a ainsi officialisé l’arrivée de cinq nouveaux titres sur son service de cloud gaming. Depuis hier, et jusqu’au 6 juillet prochain, il sera ainsi possible de découvrir le jeu de course The Crew 2, ainsi que le titre WWE 2K Battlegrounds, tous les deux accessibles pour une durée limitée sur la plateforme.

Sur le plus long terme, le constructeur a également annoncé l’arrivée permanente de Helldivers et de Survival Mars. De son côté, le titre de gestion et de survie post-apocalyptique FrostPunk devrait rester au moins 12 mois sur la plateforme. De plus, la trilogie Bioshock, déjà accessible depuis le catalogue PS Now a aujourd’hui droit à une nouvelle version améliorée sur PS4. L’occasion de redécouvrir la licence culte de FPS éditée par 2K. Enfin, le survival horror Days Gone sorti en 2019 a quitté le catalogue en début d’année.

Accessible sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC Windows, le service PS Now permet à ses abonnés de jouer en cloud gaming à une large sélection de jeux PS2, PS3 et PS4 directement depuis leur console. Avec 700 titres accessibles et des nouveautés tous les mois, le PS Now offre non seulement la possibilité de jouer en streaming sans téléchargement, mais aussi de télécharger certains titres PS4 pour en profiter hors connexion. Accessible à partir de 5€ par mois (pour un abonnement de 12 mois), le PS Now inclut également la possibilité de jouer en multijoueur sur l’ensemble des titres compatibles sur console.