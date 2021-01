Magic Castle, un jeu développé pour la PS1, vient finalement de sortir

Après plus de 20 ans d’attente, un jeu JRPG a enfin vu le jour. Magic Castle, un jeu indépendant développé pour la PS1, nous ramène à la fin des années 90s avec son histoire atypique.

Magic Castle, c’est le nom de ce jeu fraîchement sorti. Non, il n’est pas disponible sur la PS5 ou la Xbox Series X, mais a plutôt des allures de relique du passé. Le jeu devait initialement sortir sur PS1, le projet datant de 1998. Ses créateurs japonais, K. Matsunami et PIROWO, avaient commencé à développé ce projet afin de le proposer à Sony. L’enregistrement de la cassette VHS peut être visionné sur Youtube. Comme pour beaucoup de développeurs indépendants à l’époque, Sony a apprécié le jeu, mais a voulu les embaucher afin de travailler sur d’autres jeux que le leur. Ils ont refusé et ont cherché d’autres éditeurs, en vain. Ils ont finalement ont été contraint d’abandonner leur progéniture et le duo s’est séparé.

C’est plus de 20 ans plus tard que PIROWO retrouve par hasard le code source de Magic Castle et décide de le finaliser avec l’aide de son collègue Matsunami. Évidemment, il a fallu faire quelques ajustements pour que cette version sorte enfin. Le jeu avait commencé à être développé sur Net Yaroze, un kit de développement pour Playstation et vendu par Sony à l’époque. Le jeu est maintenant jouable par tous grâce à l’installation d’un émulateur. Si l’interface a vraiment fait son temps, on se rend compte que si le titre était sorti en temps voulu, il aurait sûrement été avant-gardiste, surtout en ce qui concerne sa vue isométrique 3D . Finalement c’est un jeu qui a du potentiel et qui a le mérite de nous plonger dans une ambiance rétro. Dommage qu’il ait mis autant de temps à sortir : pour ce projet, c’est sûr, il n’y a pas eu de crunch !