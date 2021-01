Apple : un MacBook Air avec écran Mini-LED dès 2022 ?

Apple préparerait doucement sa transition vers le Mini-LED, d’après plusieurs sources plutôt fiables. Un MacBook Air équipé d’un tel écran serait prévu en 2022, tandis qu’un autre analyste prévoit une transition dès cette année, sur MacBook Pro et iPad Pro.

Tandis qu’Apple se prépare à lancer de nombreux nouveaux produits cette année, dont, peut-être, ses fameuses Apple Glass, la firme pourrait continuer à innover l’année suivante en introduisant une grande nouveauté concernant l’affichage de ses MacBook : le Mini-LED. Cette technologie, franchement lancée chez Samsung avec sa nouvelle gamme Neo QLED, vise à utiliser des LEDs bien plus petites et donc proposer un rétroéclairage plus performant et un meilleur contraste, ainsi que des couleurs plus riches. Dans les faits, on se rapprocherait ainsi du rendu d’un écran OLED, tout en conservant les caractéristiques spécifiques d’une dalle LCD.

Selon DigiTimes, cette technologie d’affichage pourrait débarquer dès 2022 sur au moins un ordinateur d’Apple : le MacBook Air. D’autres modèles pourraient également être concernés, comme les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces. Cette information corrobore les prévisions d’un certain Ming Chi Kuo, analyste star concernant la firme à la Pomme, et qui envisage lui aussi un passage des ordinateurs d’Apple au Mini-LED, et cela dès 2021. Selon lui, Apple aurait prévu de lancer un iPad Pro doté d’un tel écran ainsi qu’un nouveau MacBook Pro 16 pouces Mini-LED en 2021. À terme, la volonté d’Apple serait de les passer au Micro-LED. Néanmoins, cette dernière technologie d’écran reste encore bien complexe à mettre en oeuvre et se destine encore à des produits à visée professionnelle. Samsung a néanmoins dévoilé deux premiers écrans Micro-LED à destination du grand public, avec la volonté de démocratiser cette technologie, et nul doute que le CES 2021 qui s’apprête à s’ouvrir nous réserve quelques surprises concernant cette technologie d’avenir.