Apple : voici tous les produits à venir en 2021 dont… des Apple Glass ?

L’analyste le plus influent concernant Apple vient de faire ses prédictions pour l’année qui débute. Au menu : de nouveaux Mac Apple Silicon, un iPad Pro mini-LED, des AirPods « Lite » et aussi… les Apple Glass ?

Tout comme 2020, l’année 2021 risque d’être particulièrement chargée en nouveaux produits Apple ! Afin d’y voir plus clair dans toutes rumeurs existantes, le célèbre analyste Ming Chi Kuo vient de sortir sa boule de cristal et nous liste les produits que devrait lancer la firme de Cupertino cette année. Au menu, on retrouve non seulement de nouveaux Mac, un nouvel iPad Pro, des AirPods et aussi… un énigmatique produit de réalité augmentée. 2021 sera-t-elle l’année où Apple daignera lancer ses fameuses Apple Glass, qui font les choux gras de la presse spécialisée depuis des années ? On fait le point sur toutes les prédictions de Kuo !

Dans son rapport, l’analyste prédit tout d’abord l’arrivée des AirTags cette année. Ces traqueurs GPS ont déjà été aperçus à maintes reprises dans les lignes de codes d’iOS, mais Apple ne les a finalement jamais sorti. Cela devrait être le cas en 2021, dans un événement spécifique expliquant tout leur intérêt, affirme Kuo.

Ensuite, l’analyste nous détaille également une nouvelle gamme de AirPods à venir. Après avoir lancé son tout premier casque audio, l’AirPods Max, la firme compterait gonfler son catalogue de produit audio avec une nouvelle génération d’AirPods Pro doté d’un nouveau design, et des nouveaux AirPods d’une conception intra-auriculaire, comme les AirPods Pro actuels. Selon l’analyste, ces écouteurs ne devraient pas remplacer les AirPods, mais plutôt prendre le nom d’AirPods Lite et s’intercaler entre les deux paires d’écouteurs existantes.

Enfin, du côté de l’iPad, Apple aurait prévu un important lancement : celui d’une toute nouvelle génération d’iPad Pro. Le modèle de 12,9 pouces serait le premier appareil de la firme à adopter la technologie d’affichage mini-LED, qui permet une luminosité boostée et de meilleures couleurs, tout en se montrant bien plus économe en énergie. Aussi, Apple devrait profiter de 2021 pour élargir drastiquement sa gamme de Mac équipée de ses propres puces, les Apple Silicon. Après avoir lancé ses MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini M1, la firme de Cupertino s’apprêterait désormais à renouveler ses produits plus haut de gamme. Kuo ne précise pas vraiment quels modèles sont concernés, mais on attend notamment des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec un design repensé, mais aussi un nouvel iMac lui aussi doté d’un nouveau design. Enfin, on aurait peut-être le droit à un Mac mini « Pro », ou Mac Pro « mini », comme vous l’entendez : une machine fixe dotée d’excellentes performances, sans pour autant venir concurrencer le Mac Pro de tous les superlatifs.

Dernier gros morceau : les Apple Glass. Ming Chi Kuo en est persuadé, 2021 sera l’année où Apple lancera son tout premier appareil en réalité augmentée. S’il ne mentionne pas explicitement des lunettes AR, les très nombreuses rumeurs et autres brevets autour de ce produit qui émergent depuis plusieurs années ne laissent pas beaucoup de place au doute. La première génération de ce produit devrait néanmoins n’être qu’un accessoire de l’iPhone, tout comme l’était l’Apple Watch à ses débuts. Il faudrait nécessairement connecter les Apple Glass à un smartphone de la marque pour profiter de ses fonctionnalités, d’après les dernières rumeurs à leur sujet. Enfin, on note évidemment au line-up de cette année les futurs iPhone 13, qui, si tout se passe bien d’ici là, devraient être présentés en septembre prochain.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Lunettes de réalité augmentée : pourquoi, cette fois, c’est la bonne