Justice League: Zack Snyder a tourné plusieurs scènes en secret

Lors d’une interview pour ComicBook Debate, Zack Snyder a confié avoir tourné de nombreuses scènes en secret de Warner Bros. Le cinéaste aurait donc contourné la volonté des studios pour livrer à terme sa version de Justice League.

Après des années de sollicitation, Warner Bros a cédé. La très réclamée Snyder’s Cut va voir le jour et sera diffusée sur HBO Max en mars prochain. Ce film viendra mettre un terme à la collaboration du réalisateur avec DC et Warner, et visiblement le chemin n’a pas été sans embûche. Lors d’une interview pour la chaîne YouTube, ComicBook Debate, Zack Snyder explique avoir été en conflit avec Warner Bros sur la direction à adopter pour Justice League. « Ils voulaient le rendre drôle, et franchement, j’ai continué, d’une manière un peu subversive, à faire mon truc de mon côté, en restant le plus proche possible de ce que voulais faire, sans aucune influence. » Si quelques reshoots sont au programme, donc, cette nouvelle version de la Justice League sera essentiellement composée de scène qui ont donc été tournées en 2016, mais qui n’avait pas été diffusée à la sortie du film. Il précise « Il n’y a que deux scènes que j’ai ajoutées : un morceau que j’espérais tourner en postproduction, mais sans jamais en avoir eu l’occasion, puis la scène avec Jared. » En effet, comme on l’apprenait il y a quelques semaines, le Joker de Leto sera de la partie. Il ne précise pas en revanche dans quel contexte, il fera son grand retour, préférant laisser la surprise aux fans. Pour découvrir l’interview dans son intégralité, il faudra regarder la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, cette nouvelle version de Justice League devrait largement approfondir les destins de plusieurs personnages. Ainsi, Flash et Cyborg auront droit à plus de temps d’écran et plusieurs personnages de leurs univers respectifs seront introduits. Pour Flash, on sait déjà qu’Iris West sera de la partie. Le personnage, censé à terme devenir la femme du super-héros, avait été coupé au montage dans la première version pour respecter la limite des deux heures imposée par Warner Bros. On sait aussi que Darkseid sera présent à l’image, là où il n’avait été qu’évoqué dans le premier film. Reste à voir désormais si la Snyder Cut répondra aux attentes du public et viendra enfin offrir une réunion de super-héros digne de ce nom.