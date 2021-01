Avec 78 cartes RTX 3080, il crée une machine de crypto-minage

Malgré la pénurie, un Américain est parvenu à se procurer 78 GeForce RTX 3080 pour confectionner Bertha 2. L’impressionnante machine de crypto-minage pourrait lui permettre de gagner 128 000 dollars par an.

Le minage de Bitcoin a la cote. Il faut dire que la valeur de la monnaie virtuelle a explosé en 2020 pour atteindre plus de 30 000 euros en janvier 2021. Conscient de ce phénomène, un Américain a confectionné une énorme machine pour miner la cryptomonnaie. Pour ce faire, il a acheté 78 cartes graphiques GeForce RTX 3080. Baptisée Bertha 2, la machine est presque opérationnelle, rapporte le média TechArp. Selon son concepteur, Simon Byrne, Bertha 2 lui permettrait d’engranger 900 dollars par jour. Le média malaisien y est même allé de son petit calcul. Le journaliste, Adrian Wong, explique qu’à raison de 699 dollars par carte RTX 3080, la machine lui aurait coûté pas moins de 100 000 dollars sans le dispositif d’alimentation. En soustrayant le prix moyen de l’électricité à Las Vegas, lieu de résidence de Simon Byrne, il serait capable de faire 10 674 dollars de profits nets par mois et donc 128 088 dollars par année. Cela lui permettrait de rentrer totalement dans ses frais en moins de 10 mois.

Les gamers s’insurgent face à la pénurie

Mais voilà, le récent intérêt des mineurs de Bitcoin pour les cartes graphiques GeForce en agace plus d’un. En octobre dernier, le patron de Nvidia annonçait que les cartes GeForce RTX 3080 et 3090 seraient très difficiles à trouver jusqu’en 2021. Même si Simon Byrne affirme ne pas acheter ses cartes par le biais de la chaîne d’approvisionnement classique, l’achat à grande échelle des cartes graphiques pour la crypto-extraction pèse lourd sur Nvidia qui semble avoir du mal à renflouer les stocks. La situation devrait se régler dans les prochains mois à en croire les déclarations de la firme, d’ici là l’offre devrait dépasser la demande et tout un chacun pourra mettre la main sur ce bijou de performance.