Samsung lance un coach intelligent sur ses téléviseurs Q7

Il est révolu le temps des cassettes de fitness. Samsung vient de dévoiler la nouvelle fonctionnalité de Samsung Heath, capable de capter les mouvements des sportifs lors de leurs séances d’entraînement.

Faire du sport chez soi n’est pas toujours évident. L’absence de regard extérieur sur les mouvements peut parfois conduire à des blessures et ou à rendre un exercice moins efficace. Pourtant, alors que la pandémie pousse les salles de sport à garder portes closes, le sport à la maison n’a jamais été aussi populaire. Consciente de ce phénomène, Samsung a lancé une nouvelle fonctionnalité à son application Samsung Health. Pour rappel, l’application de fitness a été lancée l’année dernière sur les téléviseurs de la gamme Q7. En 2021, Samsung va plus loin en dotant ses nouveaux produits d’un coach intelligent. Baptisée Smart Trainer, la fonctionnalité analyse les efforts de l’utilisateur et ses positions par le biais d’une caméra externe. La marque n’a pas prévu d’en intégrer dans ses nouvelles itérations Q7.

Engadget a eu l’occasion de la tester à New York et détaille le procédé. Selon nos confrères, c’est assez efficace puisque la caméra a pu détecter le nombre de répétitions à chaque exercice et aussi corriger la posture lorsque c’était nécessaire. Ce n’est en revanche pas encore parfait puisque la journaliste note que parfois le Smart Trainer refusait un mouvement lorsqu’il était effectué un peu en dehors du champ de vision de la caméra. Il faut noter aussi que l’achat d’une caméra n’est pas forcément pratique et que selon la qualité de celle-ci, l’efficacité pourra sans doute être différente. Il semblerait aussi qu’elle ait du mal à discerner les sportifs habillés en noir, même lorsque ceux-ci se trouvent devant un fond blanc. À noter que la fonctionnalité n’est encore qu’à ses débuts puisque seulement 24 vidéos seront disponibles au moment du lancement. Comme le note nos confrères d’Engadget, Samsung devra continuer sur cette lancée et améliorer sa copie. Mais c’est tout même assez encourageant.