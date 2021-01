Quinze ans après l’annulation du projet, cette version remastérisée du premier Tomb Raider a désormais une version alpha jouable, disponible en ligne.

Développé par Core Designs, le studio à l’origine de la franchise, ce remake était prévu pour fêter les 10 ans du premier jeu Tomb Raider. Il devait à l’origine sortir uniquement sur PSP. Le projet fut malheureusement avorté au profit de la version que tout le monde connaît, Tomb Raider : Anniversary, et développé par le studio californien Crystal Dynamics. La différence principale est que ce dernier est sorti 2007 en version cross-platform sur PC, PS2, PSP, Xbox 360 et sur Wii et que les contrôles ont été fluidifiés, contrairement à cette version qui n’a vu le jour que le 31 décembre 2020.

Bien que Tomb Raider : 10th Anniversary Edition ait été annulé, le jeu n’a pas complètement disparu des archives et avait été transformé pour devenir un jeu Indiana Jones, projet au destin tout aussi tragique. Il a encore une fois été abandonné et le jeu a bien failli partir aux oubliettes pour de bon. C’était sans compter sur les archéologues et pilleurs de tombes modernes, qui ont réussi à retrouver assez d’assets dans les archives d’internet pour en faire une version jouable. C’est notamment grâce à la détermination de Ash Kapriyelov, qui a déterré cette relique et l’a remise au goût du jour.

La version alpha est pour l’instant assez vide mais elle permet au moins de visiter quelques lieux, comme la Grèce, le Pérou et le manoir des Croft, en compagnie de la fameuse Lara. Toutefois, on peut s’attendre à des améliorations et même des ajouts dans les jours à venir puisque d’autres fans de la franchise n’ont plus qu’une envie : dépoussiérer les trésors de ce jeu et lui donner l’éclat qu’il aurait du avoir en premier lieu. Les étapes nécessaires afin de pouvoir y jouer sont disponibles sur le site d’Internet Archive (Anglais), et sinon vous pouvez toujours regarder ce gameplay disponible sur Youtube.