Xiaomi lance le Redmi Note 9T 5G, le flagship killer de ce début d’année ?

Le Redmi Note 9T 5G est officiel, et, comme prévu, Xiaomi casse à nouveau les prix avec un excellent smartphone vendu sous la barre des 250 euros. Pour l’accompagner, on retrouve également un Redmi 9T, qui n’est pas compatible 5G, mais offre tout de même d’énormes arguments à partir de 170 euros.

C’est officiel ! Après plusieurs semaines de rumeurs et une conférence tenue ce jour, Xiaomi vient tout juste de dégainer son fameux Redmi Note 9T 5G, nouveau prétendant à sa gamme de Redmi Note populaire pour offrir un excellent rapport qualité-prix. Pour l’accompagner, on retrouve également un Redmi Note 9T. On fait le point sur toutes les nouveautés !

S’il fallait décrire le Redmi Note 9T 5G en trois mots, ce serait « rapport qualité-prix ». Vendu sous la barre des 250 euros, le smartphone casse à nouveau les prix avec des caractéristiques réellement intéressantes sur cette gamme. La première subtilité par rapport aux anciens smartphones de cette gamme, c’est la présence non pas d’un Snapdragon de chez Qualcomm mais plutôt d’une puce MediaTek, le Dimensity 800U. Ce SoC, compatible 5G, offre une gravure de 7 nm et promet d’excellentes performances à ce prix. L’autonomie du smartphone devrait également s’avérer particulièrement bonne grâce à une imposante batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 18 W. Notez que la chargeur est bien inclus dans la boîte, contrairement à d’autres smartphones qui empruntent la voie de l’iPhone 12, fourni sans bloc secteur. La boîte du Redmi Note 9T 5G contient d’emblée un bloc chargeur de 22,5W, soit plus qu’il n’en faut pour profiter de la charge rapide.

Aussi, du côté de la photo, c’est prometteur avec une triple-caméra arrière 48MP+2MP+2MP boostée à l’IA. Le Redmi Note 9T 5G profite, sinon, d’une grande dalle LCD de 6,53 pouces poinçonnée pour accueillir la caméra frontale, et on retrouvera un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton de verrouillage sur la tranche droite du smartphone. Le Redmi Note 9T 5G sera disponible en deux coloris – Noir Crépuscule et Violet Aurore – à partir du 15 janvier Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC à 249,9 euros pour la version équipée de 64 Go de stockage et de 4 Go de RAM. Il bénéficiera d’une réduction de 20 euros le jour de sa sortie, et cela pendant 48h.

Mais Xiaomi avait également une petite surprise dans sa besace : le Redmi 9T ! Ce smartphone, qui se présente comme une version allégée du Redmi Note 9T, fait un petit compris du côté du design, de l’appareil photo et de son processeur. On y retrouve un look un peu plus classique, avec une encoche en goutte d’eau pour accueillir la caméra frontale, un quadruple capteur photo (48MP+8MP+2MP+2MP) positionné non pas au centre mais à la verticale sur le côté gauche de la façade arrière, et un SoC Snapdragon 662 de Qualcomm. Le smartphone fait l’impasse sur la 5G mais offre toujours cette grande dalle LCD de 6,53 pouces ainsi qu’une énorme batterie de 6 000 mAh.

Le Redmi 9T sera disponible courant février en quatre coloris : Gris Carbone, Bleu Crépusculaire, Orange Vif, Vert Océanique. On le retrouvera au prix de 169,9 euros chez Orange, SFR, Bouygues, Free dans sa version 4+64, et à 199,9 chez Mi.com et Mi Store dans sa version 4+128.