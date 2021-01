LG officialise WebOS 6.0 et sa nouvelle télécommande Magic Remote

Le nouvel OS proposé par la marque intègre notamment une plus grande prise en charge des commandes vocales Google Assistant et Amazon Alexa.

Sept ans après avoir officialisé WebOS, son interface maison destinée à enrichir ses téléviseurs connectés, LG vient de dévoiler la version 6.0 de son OS. Plus moderne, plus accessible, la nouvelle interface destinée aux derniers écrans 4K et 8K de la marque possède un design entièrement revu et corrigé. Pour le président de LG Home Entertainement Park Hyoung-Sei, il s’agit là de “la mise à jour la plus importante depuis le lancement de WebOS en 2014”.

Une télécommande pour tout contrôler

En marge des améliorations logicielles de WebOS 6.0, LG a également dévoilé sa nouvelle télécommande Magic Remote. Pensé pour améliorer la communication de l’utilisateur avec le téléviseur, l’accessoire embarque désormais plusieurs touches dédiées. On y retrouve ainsi un lien direct vers les différents services de SVOD, allant de Netflix à Disney+, en passant par Amazon Prime Video et LG Channels. Une plus grande compatibilité avec les assistants vocaux de Google et Amazon est également au programme, avec deux boutons dédiés supplémentaires. Pour la première fois sur un téléviseur LG, une prise en charge du NFC directement sur la télécommande permet aux utilisateurs de partager directement le contenu de leur smartphone sur leur téléviseur, simplement en appuyant sur une touche dédiée.

Autant de nouveautés qui pourraient bien changer nos habitudes de consommation télévisuelles dans les mois à venir espère LG. À seulement quelques jours du lancement du CES 2021, les marques rivalisent déjà d’ingéniosité pour devenir la nouvelle référence du marché de la tech. Il y a quelques heures, Samsung présentait lui aussi un nouveau concept de télécommande intelligente, capable d’être automatiquement rechargée à l’énergie solaire. De son côté, LG dévoilait également des écrans OLED transparents, ainsi que sa nouvelle technologie QNED 8K Mini LED.