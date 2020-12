Mediatek passe devant Qualcomm sur les ventes de processeurs pour smartphone

Si le constructeur américain reste le roi incontesté de la 5G, son concurrent taïwanais a vendu davantage de processeurs au troisième trimestre 2020.

L’année 2020 s’achève en beauté pour le marché du smartphone, marqué — entre autres, par la sortie de l’iPhone 12 il y a quelques mois, puis par l’annonce du Xiaomi Mi 11 qui devrait être proposé sans chargeur. Mais si Apple et consorts ont enregistré de belles ventes ces derniers mois, c’est aussi le cas des fournisseurs de processeurs. Après avoir été leader du marché l’année dernière, le géant Qualcomm vient cette année de céder sa place au Taïwanais Mediatek, selon un récent rapport publié par Counterpoint Research, et relayé par Engadget. Alors que l’entreprise américaine reste toujours leader sur les puces 5G, elle enregistre un léger recul cette année, en passant de 31% à 29% de part de marché, offrant à Mediatek la possibilité de lui passer devant, avec une progression de 26% (en 2019) à 31% de part de marché.

Cette année, c’est principalement grâce aux smartphones d’entrée et de milieu de gamme que Mediatek aura réussi à s’imposer sur le marché mondial, avec des ventes particulièrement importantes en Chine et en Inde. De son côté, Qualcomm aura dû faire face ces derniers mois à son interdiction de fournir Huawei, l’un de ses plus importants clients. Une pénalité que l’entreprise pourrait pourtant rattraper au quatrième trimestre, notamment grâce à ses nouvelles puces compatibles 5G, à l’image du dernier Snapdragon 888. Pour 2021, le défi de Qualcomm comme de Mediatek sera de réussir à s’imposer sur les smartphones milieu de gamme, avec des puces 5G de plus en plus accessibles. Une part de marché encore balbutiante, mais qui devrait permettre aux deux entreprises de se démarquer tout en affirmant “le potentiel des cas d’utilisation 5G grand public comme le cloud gaming, qui entraînera une demande plus élevée”, estime le responsable de l’étude en question Ankit Malhotra.