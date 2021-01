LAVIE MINI : un mini PC qui se transforme en console mobile

NEC veut remettre au goût du jour les netbooks, ces petits ordinateurs portables qui ont fait fureur il y a quelques années avant d’être balayés par les tablettes. Le LAVIE MINI a beau être un modèle réduit, il cache bien son jeu.

Lenovo et NEC ont levé le voile sur un étonnant ordinateur portable, le LAVIE MINI, un format de poche avec son écran tactile de 8 pouces (1.920 x 1.200). Mais contrairement aux netbooks qui pêchaient par des performances au rabais, cette nouveauté ne devrait pas avoir de problème pour propulser n’importe quel logiciel puisque l’engin fonctionne avec un Core i7 de 11e génération.

Des accessoires pour davantage de polyvalence

Pour faire bonne mesure, les deux constructeurs ont inséré 16 Go de RAM LPDDR4 ainsi que 256 Go de stockage. Le LAVIE MINI embarque aussi le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, et on y trouve également deux port USB-C 3.1 gen. 2, un port micro et casque, ainsi que deux haut-parleurs de 1,5W. Il y a même une caméra infrarouge avec la prise en charge de Windows Hello.

Avec une taille pareille, il est impossible de proposer un clavier grand format complet. C’est pourquoi ce sont des touches rondes chicklet que l’on retrouve sur le clavier, sans trackpad mais avec un bouton de contrôle du curseur sur la barre espace. On peut donc imaginer assez facilement qu’il sera possible de travailler efficacement sur ce petit ordinateur. Il intègre en outre une batterie de 26 Wh, dans un châssis qui pèse 580 grammes pour 1,7 cm d’épaisseur.

La vraie originalité du LAVIE MINI tient dans sa modularité. Lenovo et NEC ont imaginé deux accessoires, à commencer par un dock qui transforme le PC en moniteur ou (petit) téléviseur. Ce support comprend deux ports USB-C, deux USB-A, ainsi qu’une sortie HDMI prenant en charge la 4K à 60 FPS. L’autre accessoire est encore plus étonnant : il s’agit de deux contrôleurs qui ne sont pas sans évoquer des Joy-Con. Ils intègrent même des moteurs pour les vibrations.

Malheureusement, les deux créateurs de ce PC ont annoncé qu’il ne s’agissait que d’un prototype. Par conséquent, il n’existe aucun prix ni disponibilité. Mais si l’intérêt est là, alors pourquoi pas une production à grande échelle ?