Harman offre une plongée dans le futur des voitures connectées

Harman imagine la voiture du futur lors de sa conférence ExPLORE. La firme entend révolutionner l’expérience à bord des véhicules, en faisant d’eux un troisième lieu de vie entre la maison et le travail.

La voiture ne sera bientôt plus un simple moyen de transport. Lors de sa conférence ExPLORE, Harman nous a offert une plongée audio dans les véhicules connectés du futur. La filiale de Samsung entend bien révolutionner l’industrie avec trois concepts forts et innovateurs. Le premier d’entre eux, baptisé Drive-Live, promet de transformer les voitures de demain en véritables salles de concert. Alors que les mélomanes ont dû se priver de spectacles pendant presque une année, les drive-in se démocratisent un peu partout dans le monde. Ici, Harman imagine une expérience encore plus immersive et collaborative. La marque explique « Notre engagement à garantir la meilleure expérience prend vie grâce à nos dernières innovations audio, garantissant aux fans de profiter de l’énergie et de la magie indéniable d’un spectacle en direct, où qu’ils se trouvent. » Grâce à L.I.V.E, une sorte de réseau social, les mélomanes pourront regarder un concert, mais aussi interagir avec l’artiste en demandant des chansons par exemple. Dans la voiture, le volant pourra se rétracter et ainsi laisser plus de places aux passagers pour se mouvoir au rythme de la musique. Un écran placé à l’avant du véhicule permettra à tous de profiter du concert et les lumières s’adapteront aux images qui y seront projetées. Les spectateurs pourront aussi choisir de déplacer la caméra pour s’approcher ou s’éloigner de la scène.

Le Gaming et la création de contenu dans l’habitacle

Harman va encore plus loin en imaginant une nouvelle manière d’utiliser sa voiture. Pour faire passer le temps, nombreux sont ceux qui utilisent leur téléphone pour jouer aux jeux vidéo. Partant de ce constat, la marque a imaginé une nouvelle manière de s’adonner à la pratique depuis le confort de son véhicule. Gaming Intense Max propose une expérience de jeu immersive grâce à des écrans disposés au dos des sièges avant et en lieu et place du tableau de bord du véhicule. La voiture pourra aussi servir aux steamers grâce à la première unité de commande télématique (TCU) prête pour la 5G. Enfin, Harman veut faire de nos voitures un véritable studio d’enregistrement vidéo grâce à ses technologies. La firme annonce qu’il sera possible d’utiliser par exemple plusieurs angles de caméra, d’optimiser la lumière et aussi de réduire le bruit environnant. La technologie de production intelligente pourra aussi améliorer le montage vidéo en détectant la fréquence cardiaque du présentateur pour appliquer un angle de caméra approprié. Avec ces nouveaux concepts, Harman espère attirer l’attention des constructeurs automobiles et les aider dans la création de la voiture du futur, grâce à ses solutions.