Honor présente son Band 6 à grand écran et un nouveau MagicBook Pro

Honor s’apprête à lancer son dernier bracelet connecté, le Band 6, et une nouvelle déclinaison de son MagicBook Pro dans le monde entier.

Honor a beau avoir pris ses distances avec Huawei, la marque n’a pas chômé et vient de présenter quelques nouveaux produits intéressants. En premier lieu, on retrouve le Band 6 – déjà officialisé en Chine il y a plusieurs mois – et qui présente la particularité d’opter pour une grande dalle, malgré son format contenu de bracelet connecté. Honor présente également un nouveau MagicBook Pro, nouvelle déclinaison de son ordinateur portable.

En ce qui concerne le Honor Band 6 – qui vient de se trouver un nouveau concurrent avec le OnePlus Band – il est équipé d’un large écran AMOLED de 1,47 pouces, incurvé sur les côtés. Outre ce point précis qui donne le sentiment d’un objet à mi-chemin entre le bracelet connecté et la montre connectée, le Honor Band 6 reste assez traditionnel dans ses caractéristiques : mesure de la fréquence cardiaque, du sommeil, de l’oxygène dans le sang, mais aussi, du suivi du cycle menstruel féminin. Le tout est proposé à un prix plutôt contenu d’environ 35 dollars.

Du côté des ordinateurs, Honor présente une nouvelle version du MagicBook Pro (ci-dessus). On y retrouve une nouvelle déclinaison proposée avec un processeur Intel Core i5-10210U couplé à un GPU Nvidia GeForce MX350, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le reste des caractéristiques reste inchangé : écran LCD de 16,1 pouces, batterie de 56 Wh et chargeur de 65W livré dans la boîte. Niveau prix, ce laptop devrait être vendu aux alentours de 1 000 dollars, un tarif qui s’adaptera en fonction des différents marchés. Reste maintenant à attendre la suite des annonces Honor, qui devrait prochainement lever le voile sur son Honor View 40, son tout premier smartphone 5G. Celui-ci devrait miser sur un SoC de chez MediaTek, comme le Redmi Note 9T de Xiaomi, et non pas sur un Snapdragon de chez Qualcomm.