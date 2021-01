CES 2021 : LG dévoile sa plus petite TV OLED

Avec seulement 42 pouces de diagonale, le nouveau téléviseur officialisé par LG aujourd’hui constitue la plus petite dalle OLED du constructeur.

Les écrans se multiplient et ne se ressemblent pas toujours. Cette année au CES 2021, l’OLED est largement mis à l’honneur. Après avoir dévoilé un concept d’écran transparent et même flexible destiné au gaming, la société LG Display continue d’innover. Cette fois, le constructeur a officiellement présenté un panneau OLED de 42 pouces (soit 93x52cm environ), le plus petit jamais conçu par la marque. Une annonce qui survient en même temps que l’annonce d’une dalle 83 pouces, sans doute destinée à équiper les prochains téléviseurs haut de gamme de Sony avec sa gamme Bravia.

Toujours plus de choix

L’OLED se démocratise dans notre quotidien. Tandis que Samsung confirmait travailler sur la production en masse de nouvelles dalles destinées à équiper ses prochains laptops, LG nous promet ainsi une gamme élargie de téléviseurs bénéficiant de la technologie. Cette année, la marque devrait ainsi fournir des panneaux OLED en 42, 48, 55, 65, 77, 83 et 88 pouces. Reste à savoir à quelles marques profitera cette mystérieuse nouvelle dalle OLED de petite taille. Pour le moment, la marque constructrice LG Electronics n’a pas encore dévoilé l’ensemble de ses gammes pour 2021. On ignore donc si cette nouvelle arrivée profitera directement à LG, ou si elle équipera une entreprise tiers.

Parmi les autres nouveautés attendues au CES 2021, qui se déroule entièrement en ligne cette année, on note également l’arrivée de plusieurs nouvelles technologies dans le domaine de l’image. Avant l’annonce du Neo QLED et du Micro LED par Samsung il y a quelques jours, LG avait également officialisé l’arrivée des technologies QNED 8K et Mini LED sur ses prochains téléviseurs. Autant de nouveautés qui devraient nous permettre de profiter d’une image toujours plus immersive dans les prochains mois.